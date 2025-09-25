Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
धर्म
Abhay Sharma | Sep 25, 2025, 08:03 PM IST
1.मूलांक 2
अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 2 होगा. ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 की लड़कियां बेहद भाग्यशाली होती हैं और पति के लिए भाग्य लेकर आती हैं.
2.रिश्ते में सफलता
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 की लड़कियां रिश्ते में हमेशा सफलता पाती हैं और उनके जीवन में ज्यादातर समय सुख-शांति बनी रहती है. इस तारीख को जन्मी लड़कियां अपने लाइफ पार्टनर के लिए आदर्श मानी जाती हैं.
3.हमेशा करती हैं दूसरों की मदद
मूलांक 2 की लड़कियां हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हैं और वे अपनी मदद और उदारता के लिए जानी जाती हैं. इतना ही नहीं उनका यह गुण उन्हें लोगों का चहेता बना देता है. इसलिए ये सभी की चहेती बन जाती हैं.
4.अच्छे फैसले लेने में माहिर
मूलांक 2 की लड़कियां एक आदर्श जीवनसाथी बनती हैं और वो रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखती है. इतना ही नहीं इस तारीख पर जन्मी लड़कियां परिवार के लिए अच्छे फैसले लेने में माहिर होती हैं.
5.भाग्य लेकर आती हैं ये लड़कियां
ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक की लड़िकयों से शादी के बंधन में बंधते ही किस्मत चमक जाती है, इनसे शादी करते ही नौकरी और व्यवसाय में खूब तरक्की होती है. ये लड़कियां खुद भी शादी के बाद नौकरी और बिजनेस में खूब तरक्की करती हैं.
6.खुशियों से भर जाता है वैवाहिन जीवन
मूलांक 2 वाली लड़कियां पति के लिए लकी होती हैं और ये जिस भी घर जाती है वहां खुशियां अपने आप खिंची चली आती है. साथ ही तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं. इतना ही नहीं परिवार के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेती हैं.
7.अच्छी बहू बनती हैं
वहीं मूलांक 2 की लड़कियां अच्छी बहू साबित होती हैं. ये परिवार को एक साथ लेकर चलती हैं और लड़ाई-झगड़ों से दूर रहती है. क्योंकि इनका नेचर शांतिप्रिय माना जाता है. इसलिए ये घर में भी शांति पसंद करती हैं.