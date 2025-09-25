Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

6 . खुशियों से भर जाता है वैवाहिन जीवन

6

मूलांक 2 वाली लड़कियां पति के लिए लकी होती हैं और ये जिस भी घर जाती है वहां खुशियां अपने आप खिंची चली आती है. साथ ही तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं. इतना ही नहीं परिवार के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेती हैं.