Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   

1 . घर में कदम रखते ही क्यों बढ़ती है खुशहाली?

1

जन्म तारीख से जुड़े कुछ मूलांक रिश्तों और घर की तरक्की पर गहरा असर डालते हैं. खासतौर पर मूलांक 4, 6, 7 और 9 वाली लड़कियों को लेकर कहा जाता है कि इनके कदम पड़ते ही घर का माहौल बदल जाता है. मूलांक 4, 6, 7 और 9 की लड़कियां स्थिरता, प्रेम और संतुलन की ऊर्जा लेकर आती हैं. ये सिर्फ रिश्तों को निभाती ही नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाती हैं. आम जीवन में इसका असर साफ दिखता है-जहां पहले तनाव या दूरी थी, वहां धीरे-धीरे समझ और सहयोग बढ़ने लगता है. यही वजह है कि इन्हें ‘घर जोड़ने वाली’ कहा जाता है. Photo Credit: AI

