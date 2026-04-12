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Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   

इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते

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Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   

This Mulank Girls are their mothers-in-law's favorites: कुछ खास मूलांक पर जन्मी लड़कियां अपने साथ खुशहाली लेकर आती हैं और इनके कदम जिस घर पड़ते हैं वहां के लोग तरक्की खूब करते हैं. इन मूलांक की लड़कियों से आंख बंद कर शादी की जा सकती हैं क्योंकि ये परफेक्ट पत्नी ही नहीं, बहू भी होती हैं.

ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 06:46 AM IST

1. घर में कदम रखते ही क्यों बढ़ती है खुशहाली? 

 घर में कदम रखते ही क्यों बढ़ती है खुशहाली? 
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जन्म तारीख से जुड़े कुछ मूलांक रिश्तों और घर की तरक्की पर गहरा असर डालते हैं. खासतौर पर मूलांक 4, 6, 7 और 9 वाली लड़कियों को लेकर कहा जाता है कि इनके कदम पड़ते ही घर का माहौल बदल जाता है. मूलांक 4, 6, 7 और 9 की लड़कियां स्थिरता, प्रेम और संतुलन की ऊर्जा लेकर आती हैं. ये सिर्फ रिश्तों को निभाती ही नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाती हैं. आम जीवन में इसका असर साफ दिखता है-जहां पहले तनाव या दूरी थी, वहां धीरे-धीरे समझ और सहयोग बढ़ने लगता है. यही वजह है कि इन्हें ‘घर जोड़ने वाली’ कहा जाता है. Photo Credit: AI
 

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2.सास-बहू नहीं, दोस्ती जैसा रिश्ता क्यों बनता है?

सास-बहू नहीं, दोस्ती जैसा रिश्ता क्यों बनता है?
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इन मूलांक की लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस. ये सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं. यही कारण है कि सास के साथ टकराव कम और बातचीत ज्यादा होती है. आज के समय में जहां रिश्ते जल्दी बिगड़ जाते हैं, वहां यह गुण परिवार को लंबे समय तक जोड़े रखता है. Photo Credit: AI
 

3.पति के लिए क्यों होती हैं ‘परफेक्ट पार्टनर’? 

पति के लिए क्यों होती हैं ‘परफेक्ट पार्टनर’? 
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इन मूलांक की महिलाएं रिश्ते में संतुलन बनाए रखना जानती हैं. ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देतीं, बल्कि मुश्किल समय में मजबूत फैसले भी लेती हैं. करियर, पैसा या परिवार, हर मोर्चे पर साथ निभाने की यह क्षमता ही इन्हें आदर्श जीवनसाथी बनाती है. आज के दबाव भरे जीवन में ऐसा पार्टनर मिलना बड़ी बात मानी जाती है. Photo Credit: AI
 

4.रिश्तों को जोड़ने की कला: इनकी सबसे बड़ी ताकत 

रिश्तों को जोड़ने की कला: इनकी सबसे बड़ी ताकत 
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इन लड़कियों में एक खास बात होती है, ये हर रिश्ते को महत्व देती हैं. परिवार के छोटे-बड़े हर सदस्य के लिए इनके दिल में जगह होती है. यही वजह है कि ये घर में ‘कनेक्टिंग लिंक’ बन जाती हैं. जब भी कोई विवाद होता है, ये उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभाती हैं. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.दिल जीतने का हुनर, लेकिन समझौते की सीमा तय**

दिल जीतने का हुनर, लेकिन समझौते की सीमा तय**
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इनका स्वभाव सॉफ्ट और केयरिंग होता है, जिससे ये जल्दी लोगों का दिल जीत लेती हैं. लेकिन एक बात साफ है-ये झूठ और दिखावे को बिल्कुल पसंद नहीं करतीं. सम्मान इनके लिए सबसे ऊपर होता है. अगर इन्हें सम्मान नहीं मिलता, तो ये दूरी बना लेना बेहतर समझती हैं. यही संतुलन इन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है. Photo Credit: AI
 

6.सिर्फ किस्मत नहीं, व्यवहार भी है कारण 

सिर्फ किस्मत नहीं, व्यवहार भी है कारण 
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अक्सर इसे सिर्फ ‘लकी नंबर’ कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन असली खेल इनके व्यवहार का होता है. जो गुण इन मूलांक में बताए जाते हैं- जैसे धैर्य, समझदारी और भावनात्मक संतुलन-वही किसी भी परिवार को सफल बनाते हैं. यानी यह सिर्फ अंक नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की ताकत है जो असर दिखाती है. Photo Credit: AI
 

7.व्यवहार और सोच उन्हें परिवार की ताकत बनाते हैं

व्यवहार और सोच उन्हें परिवार की ताकत बनाते हैं
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मूलांक 4, 6, 7 और 9 वाली लड़कियां केवल ‘लकी’ नहीं मानी जातीं, बल्कि उनके व्यवहार और सोच उन्हें परिवार की ताकत बनाते हैं. सही समझ और सम्मान मिले, तो ये किसी भी घर को खुशहाल बना सकती हैं. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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