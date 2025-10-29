Marriage Kundali: लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कुंडली कब और कैसे बनते हैं ये योग

1 . कैसे पता करें कि यह प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज

शादी की उम्र आते ही एक सवाल मन में आता है कि शादी कैसे होगी? प्रेम विवाह होगा या पारंपरिक विवाह, यानी माता-पिता और परिवार की मर्ज़ी से शादी, या फिर अपनी मनचाही शादी? शास्त्र कहते हैं कि शादी एक ऐसा मामला है जिसका जवाब कुंडली में छिपा होता है, क्योंकि जन्म के समय ही ईश्वर तय कर देते हैं कि कौन किससे जुड़ेगा. इसलिए, शादी और वैवाहिक जीवन का सुख ईश्वर की नियति पर निर्भर करता है और कहा जाता है कि 'शादी की गांठें स्वर्ग में बनती हैं.' हालांकि, ज्योतिष का नज़रिया इस बात की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर सकता है कि शादी कैसे होगी.