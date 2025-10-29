Marriage Kundali: लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कुंडली कब और कैसे बनते हैं ये योग

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी
PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वजन घटाने का अचूक फॉर्मूला बताया, इन फ्री टिप्स से वेट होगा कम
Som Pradosh Vrat: 3 नवंबर को है 'सोम प्रदोष व्रत' का दुर्लभ योग, शिव भक्तों को मिलेगा दोगुना पुण्य
Marriage Kundali: लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कुंडली में कब और कैसे बनते हैं ये योग
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 29, 2025, 12:36 PM IST
1.कैसे पता करें कि यह प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज
शादी की उम्र आते ही एक सवाल मन में आता है कि शादी कैसे होगी? प्रेम विवाह होगा या पारंपरिक विवाह, यानी माता-पिता और परिवार की मर्ज़ी से शादी, या फिर अपनी मनचाही शादी? शास्त्र कहते हैं कि शादी एक ऐसा मामला है जिसका जवाब कुंडली में छिपा होता है, क्योंकि जन्म के समय ही ईश्वर तय कर देते हैं कि कौन किससे जुड़ेगा. इसलिए, शादी और वैवाहिक जीवन का सुख ईश्वर की नियति पर निर्भर करता है और कहा जाता है कि 'शादी की गांठें स्वर्ग में बनती हैं.' हालांकि, ज्योतिष का नज़रिया इस बात की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर सकता है कि शादी कैसे होगी.
2.कुंडली में विवाह का होता है सप्तम भाव
ज्योतिष में कुंडली के सप्तम भाव को विवाह का भाव माना जाता है. सप्तम भाव और उसका स्वामी विवाह के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि क्या आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं और आपका विवाह कैसा रहेगा, ज्योतिषी समीर मानेरिकर बता रहे हैं.
3.प्रेम विवाह के लिए पंचम और सप्तम भाव का संबंध
ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए वैसे तो सप्तम भाव को सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है,लेकिन प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचम भाव प्रेम का भाव होता है और जब पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच संबंध बनता है, तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है. यदि पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी एक ही राशि में हों, या एक-दूसरे की राशि में हों, या एक-दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, तो कुंडली में प्रेम विवाह की संभावना प्रबल हो जाती है.
4.प्रेम विवाह में राहु की प्रबल भूमिका
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु व्यक्ति को मर्यादा से हटकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि राहु कुंडली के पंचम या सप्तम भाव में हो और शुक्र से दृष्ट हो, या राहु शुक्र के साथ युति में हो, तो प्रेम विवाह की संभावनाएँ काफी बढ़ जाती हैं. यदि राहु पंचम और सप्तम भाव में शुक्र और मंगल के साथ भी युति में हो, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. प्रेम विवाह में व्यक्ति जाति-पाति की बाधाओं को तोड़कर मर्यादा से हटकर कठोर निर्णय ले सकता है.
5.प्रेम विवाह में शुक्र की भूमिका
ज्योतिष में शुक्र को प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है. इसलिए प्रेम विवाह के लिए शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. ऐसा देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी भी भाव में, विशेषकर लग्न, पंचम या सप्तम भाव में शुक्र और मंगल एक साथ हों, तो वह व्यक्ति पारंपरिक विवाह में प्रवेश नहीं कर पाता. ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह हो सकता है.
6.प्रेम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय
शुक्रवार को शुक्र मंत्र का जाप करें ॐ द्रां द्रां दमं शुक्राय नमः
भगवान कृष्ण और राधारानी की पूजा करें और गाय के गोबर का तिलक लगाएं.
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध अर्पित करें.