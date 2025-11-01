आज तुलसी विवाह पर करें ये 1 उपाय, घर चलकर आएगा शादी के लिए मनचाहा रिश्ता, मंगल दोष होगा ठीक

2 . तुलसी विवाह का ज्योतिषीय महत्व

तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है. वहीं मंगल ग्रह अग्नि तत्व से जुड़ा ग्रह है, जो विवाह, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है. तुलसी विवाह के दिन जब मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजा की जाती है, तो इससे कुंडली के दोषों में कमी आती है और विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है. तो चलिए जानें मंगल दोष शांति के लिए तुलसी विवाह के 7 उपाय क्या हैं और कोई एक भी आजमा लें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी.

