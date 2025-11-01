आज तुलसी विवाह पर करें ये 1 उपाय, घर चलकर आएगा शादी के लिए मनचाहा रिश्ता, मंगल दोष होगा ठीक

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 07:00 PM IST
1.तुलसी विवाह के दिन कुछ विशेष उपाय से मंगल दोष शांत होगा
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल दोष के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बाधाएँ, देरी या मनमुटाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. ऐसे में तुलसी विवाह के दिन कुछ विशेष उपाय करने से यह दोष शांत होता है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं.
2.तुलसी विवाह का ज्योतिषीय महत्व
तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है. वहीं मंगल ग्रह अग्नि तत्व से जुड़ा ग्रह है, जो विवाह, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है. तुलसी विवाह के दिन जब मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजा की जाती है, तो इससे कुंडली के दोषों में कमी आती है और विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है. तो चलिए जानें मंगल दोष शांति के लिए तुलसी विवाह के 7 उपाय क्या हैं और कोई एक भी आजमा लें तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी.
3.तुलसी विवाह में शामिल हो जाएं और प्रार्थना करें
इस दिन तुलसी विवाह की पूजा में शामिल होकर भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद लें. इससे वैवाहिक योग मजबूत होते हैं.
4.तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं
तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी, सिंदूर और चूड़ियाँ चढ़ाने से मंगल दोष शांत होता है.
5.इस बीज मंत्र जाप करें
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “ॐ अंगारकाय नमः” का 108 बार जाप करें. इससे ग्रहों की नकारात्मकता कम होती है.
6.तुलसी में घी का दीपक जलाएं
तुलसी के पास घी का दीपक जलाएँ और पूजा के बाद 7 बार उसकी परिक्रमा करें.
7.लाल फूल अर्पित करें
लाल फूल, मिठाई और गुड़ तुलसी माता को अर्पित करने से विवाह संबंधी रुकावटें दूर होती हैं.
8.ब्राह्मण को दान करें
तुलसी विवाह के दिन पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को लाल वस्त्र, गुड़ और तांबे का दान करें.
9.संकल्प लें
तुलसी माता और भगवान विष्णु के सामने शीघ्र विवाह या वैवाहिक सुख के लिए मन से संकल्प लें.
10.इन उपायों से मंगल दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है
इन सरल उपायों को तुलसी विवाह के दिन श्रद्धा और आस्था से करने पर मंगल दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है और विवाह से जुड़ी रुकावटें दूर होती हैं. यह दिन न केवल ग्रहों की शांति के लिए बल्कि जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
