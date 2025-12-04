Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन

कानपुर में पेट्रोल पंप पर NIA का छापा, पेट्रोल पंप कर्मियों NIA की टीम की पूछताछ, बम स्क्वॉड की टीम भी मौके पर मौजूद | लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आ सकता है फैसला, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर | राऊज एवेन्यू कोर्ट तय कर सकता है आरोप, लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आ सकता है फैसला | कल लखनऊ से मथुरा रवाना होगी शौर्य यात्रा,मथुरा से मुर्शिदाबाद भी जाएगी शौर्य यात्रा
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 04, 2025, 09:54 AM IST
1.गंगा स्नान से दूर हो जाएंगे सभी दोष
हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है. मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. अगर गंगा तट या किसी जल तीर्थ पर न जा सकें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें.
2.हर कामना को पूरा करेगा विष्णु सहस्त्रनाम
अगर आपकी इच्छा लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विधि विधान से श्री हरि का व्रत करें. इसके साथ ही पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. भगवान के सामने अपनी कामना रखें. इससे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी.
3.मन और मनोकामना से जुड़े हैं चंद्रदेव
पूर्णिमा के दिन मन के कारक चंद्र देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मान्यता है कि पूर्णिमा पर चंद्र देवता की पूजा करने से व्यक्ति का मन संतुलित और शांत रहता है. उसकी मनोकामना पूर्ण होती है.
4.चंद्र देव को लगाएं खीर का भोग
चंद्रदेव की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्र देव को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ होता है. इससे पहले चंद्रोदय के समय एक पात्र में जल, पुष्प और थोड़ा दूध लेकर जल अर्पित कर दें. इसके बाद खीर का भोग लगाएं. चंद्र देव की कृपा प्राप्त होगी.
5.मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री हरि के साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें. ऐसा कररे से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. अगर आप धन हानि से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, पीली कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र अर्पित करें. इसके बाद दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
