FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कानपुर में पेट्रोल पंप पर NIA का छापा, पेट्रोल पंप कर्मियों NIA की टीम की पूछताछ, बम स्क्वॉड की टीम भी मौके पर मौजूद | लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आ सकता है फैसला, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर | राऊज एवेन्यू कोर्ट तय कर सकता है आरोप, लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आ सकता है फैसला | कल लखनऊ से मथुरा रवाना होगी शौर्य यात्रा,मथुरा से मुर्शिदाबाद भी जाएगी शौर्य यात्रा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP News: अमरोहा में 2 भयंकर सड़क हादसा, 4 MBA स्टूडेंट्स समेत 6 लोगों की मौत

UP News: अमरोहा में 2 भयंकर सड़क हादसा, 4 MBA स्टूडेंट्स समेत 6 लोगों की मौत

IND vs SA: 2nd ODI में मिली हार का असली जिम्मेदार कौन, जानें कहां हुई भारतीय टीम से गलती?

IND vs SA: 2nd ODI में मिली हार का असली जिम्मेदार कौन, जानें कहां हुई भारतीय टीम से गलती?

सुंदरता का ऐसा चढ़ा खुमार, पानीपत की कातिल हसीना ने 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, जनिए पूरा मामला

सुंदरता का ऐसा चढ़ा खुमार, पानीपत की कातिल हसीना ने 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, जनिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन

साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन

क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत

क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत

कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

HomePhotos

धर्म

Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन

हिंदू धर्म में तिथि से लेकर माह का बड़ा महत्व होता है. ऐसे में किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है. पूर्णिमा तिथि हर माह में 1 होती हे. इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व है. इस बार माघ पूर्णिमा आज है. आज किये गये आपके सपने पूरे कर

नितिन शर्मा | Dec 04, 2025, 09:54 AM IST

1.गंगा स्नान से दूर हो जाएंगे सभी दोष

गंगा स्नान से दूर हो जाएंगे सभी दोष
1

हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है. मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. अगर गंगा तट या किसी जल तीर्थ पर न जा सकें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें.

Advertisement

2.हर कामना को पूरा करेगा विष्णु सहस्त्रनाम 

हर कामना को पूरा करेगा विष्णु सहस्त्रनाम 
2

अगर आपकी इच्छा लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विधि विधान से श्री ​हरि का व्रत करें. इसके साथ ही पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. भगवान के सामने अपनी कामना रखें. इससे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी. 

3.मन और मनोकामना से जुड़े हैं चंद्रदेव

मन और मनोकामना से जुड़े हैं चंद्रदेव
3

पूर्णिमा के दिन मन के कारक चंद्र देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मान्यता है कि पूर्णिमा पर चंद्र देवता की पूजा करने से व्यक्ति का मन संतुलित और शांत रहता है. उसकी मनोकामना पूर्ण होती है.

4.चंद्र देव को लगाएं खीर का भोग

चंद्र देव को लगाएं खीर का भोग
4

चंद्रदेव की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्र देव को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ होता है. इससे पहले चंद्रोदय के समय एक पात्र में जल, पुष्प और थोड़ा दूध लेकर जल अर्पित कर दें. इसके बाद खीर का भोग लगाएं. चंद्र देव की कृपा प्राप्त होगी.

TRENDING NOW

5.मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय

मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय
5

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री हरि के साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें. ऐसा कररे से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. अगर आप धन हानि से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, पीली कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र अर्पित करें. इसके बाद दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत
क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत
कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी
कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी
ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण
ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण
प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की सबसे महंगी विदेश यात्राएं, इस देश के दौरे पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च
प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की सबसे महंगी विदेश यात्राएं, इस देश के दौरे पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
MORE
Advertisement