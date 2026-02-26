Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज

2 . वृषभ राशि

2

मार्च माह में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र मीन राशि में उच्च स्थान से होरक संचार करेंगे. इसका शुभ प्रभाव वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिलेगा. जीवन में सुख शांति का संचार होगा. करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. इस समय में आपको करियर में कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं.धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान कोई नई डील साइन करने का भी संयोग बन सकता है. जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह समय सबसे अच्छा है.