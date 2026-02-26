FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

NCERT विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामले में बिना शर्त के माफी मांग रहे हैं-NCERT | शिमला-दिल्ली पुलिस में विवाद हुआ था, आरोपियों को शिमला से दिल्ली लाई पुलिस, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया | PM मोदी के साथ नेतन्याहू भी मौजूद हैं, PM मोदी के साथ नेतन्याहू भी मौजूद, येरुशलमः होलोकॉस्ट स्मारक पर श्रद्धांजलि | CM योगी ने मैग्लेव ट्रेन में सफर किया, CM योगी के जापान दौरे का आखिरी दिन | इजरायल के राष्ट्रपति से मिले PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उसी वेन्यू पर शुरू हुआ Sachin Tendulkar के बेटे और बहू अर्जुन-सानिया की शादी का जश्न, जहां से अंबानी परिवार का है गहरा कनेक्शन

उसी वेन्यू पर शुरू हुआ Sachin Tendulkar के बेटे और बहू अर्जुन-सानिया की शादी का जश्न, जहां से अंबानी परिवार का है गहरा कनेक्शन

RRB Section Controller Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

आरआरबी ने जारी की सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, cuet.nta.nic.in पर यूं फटाफट भरें फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग

सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग

Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज

मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज

HomePhotos

धर्म

Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज

मार्च महीने में ग्रहों का बड़ा गोचर होने जा रहा है. इसका प्रभाव देश दुनिया के साथ ही 12 राशियों पर पड़ेगा. इसमें कई योग भी बनेंगे, जो कुछ के लिए शुभ तो कुछ राशियों के जातकों के लिए अशुभ साबित हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं में एक मालव्य राजयोग है. यह योग 2 मार्च को शुक्र के मीन में गोचर करने पर बनेगा... 

Nitin Sharma | Feb 26, 2026, 01:42 PM IST

1.पलट जाएगी किस्मत

पलट जाएगी किस्मत
1

वहीं गुरु ग्रह मिथुन राशि में मार्गीं होंगे. इसके बाद बुध कुंभ राशि में उदय होंगे तो 15 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे. वहीं 26 मार्च को मंगल कुंभ राशि में उदय होंगे. ग्रहों के इस फेरबदल और गोचर से 5 राशियां ऐसी हैं, जिसके जातकों की किस्मत पलट जाएगी. इसके लिए यह समय किसी गोल्डन अवसर से कम नहीं होगा. आइए जानते हैं कौन सी राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव...

(Credit Image AI)

Advertisement

2.वृषभ राशि

वृषभ राशि
2

मार्च माह में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र मीन राशि में उच्च स्थान से होरक संचार करेंगे. इसका शुभ प्रभाव वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिलेगा. जीवन में सुख शांति का संचार होगा. करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. इस समय में आपको करियर में कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं.धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान कोई नई डील साइन करने का भी संयोग बन सकता है. जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह समय सबसे अच्छा है. 

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
3

मिथुन राशि में गुरु के मार्गी होने का प्रभाव उनके भाग्य पर पड़ेगा. गुरु के शुभ प्रभाव से भाग्य चमक जाएगा. गुरु सीधी चाल से चलेंगे. इससे मिथुर राशि वालों के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे. घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है. इसके लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है. हालांकि यह पैसा भी आपको जल्द डबल होकर मिलेगा. आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है. 

4.सिंह राशि

सिंह राशि
4

इस राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है, लेकिन 13 मार्च को ​सिंह के स्वामी सूर्य के कुंडली के सप्तम भाव में दृष्टि डालने मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होगी. करियर में नई ऊंचाइयां छूने में मदद मिलेगी. इनकम के रास्ते खुलेंगे. परिवार और सामाज में मान सम्मान बढ़ेगा. पिछले काफी समय से आपको जो भी काम बिगड़े हुए थे. अब वह बनने लगेंगे.

TRENDING NOW

5.तुला राशि

तुला राशि
5

मार्च महीने में तुला राशि के स्वामी शुक्र उच्च राशि में विराजमान होंगे. इसका अनुकूल प्रभाव तुला राशि के जातकों को जीवन में देखने को मिलेगा. घर परिवार में शुभता रहेगी. मांगलिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा, जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी. इसके साथ ही आपकी आय में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं हैं. आप सुख साधनों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. 

6.धनु मार्च

धनु मार्च
6

धनु राशि पर गुरु की सप्तम दृष्टि बनी हुई है. ऐसे में इस राशि के जातकों पर गुरु के मार्गी होने का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा. इस दौरान करियर और पारिवारिक जीवन में अच्छी रहेंगी. आपके अनुसार ही सभी काम बनेंगे. जो लोग लंबे समय से संतान सुख की कामना कर रहे थे. उनकी यह इच्छा पूरी होने की संभावनाएं बन रही हैं.  जमीन, घर, वाहन खरीदने के योग बनेंगे.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग
सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस
Rashmika-Vijay की तरह इन सेलेब्स ने भी सीधा शादी के मंडप में कबूला था अपना प्यार, खुशखबरी सुनने को तरस गए थे फैंस
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
MORE
Advertisement
धर्म
Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
Shri Navgrah Pidahar Stotra: होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
होलाष्टक के 8 दिनों में करें नवग्रह पीड़ाहर स्तोत्र का पाठ, सभी उग्र ग्रह हो जाएंगे शांत
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement