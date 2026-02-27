Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग के हालात, पाकिस्तान ने अफगान में फिर एयरस्ट्राइक की, अफगानिस्तान ने भी पाक पर हमला किया, अफगानिस्तान का 55 पाक सैनिक मारने का दावा, पाक के हमले में भी 72 अफगानियों की मौत, अफगान के हमले से पाक को भारी नुकसान
Abhay Sharma | Feb 27, 2026, 02:31 PM IST
1.खास है मार्च का महीना
अंक ज्योतिष के अनुसार मार्च महीना राहु से प्रभावित लोगों के लिए सामान्य नहीं माना जाता है, यह महीना आराम देने के बजाय आपको जागने और सच्चाई समझने का संकेत दे सकता है. इस समय भ्रम टूटते हैं, सच सामने आता है और जीवन की दिशा बदलती महसूस हो सकती है. (Photo: AI Generated)
2.4, 13, 22 या 31 जन्म तारीख
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार आप पर राहु का प्रभाव माना जाता है. ज्योतिष में राहु को भ्रम, कर्म और अचानक बदलाव से जुड़ा माना जाता है, इसलिए मार्च का महीना आपके लिए खास हो सकता है. (Photo: AI Generated)
3.पहले से ज्यादा साफ होंगी कई बातें
मार्च अंक 3 से जुड़ा माना जाता है, जिसका संबंध ज्ञान और गुरु ऊर्जा से माना जाता है. इस समय आपको जीवन की कई बातें पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे सकती हैं. आपको लोगों का असली स्वभाव समझ आ सकता है या जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, उनमें आपकी रुचि कम हो सकती है. (Photo: AI Generated)
4.परेशानी नहीं बल्की बदलाव का संकेत
इस दौरान आप थोड़ा बेचैन या उलझन में महसूस कर सकते हैं और आध्यात्मिक चीजों, ज्योतिष या नई सीख की ओर आकर्षण बढ़ सकता है. यह परेशानी नहीं बल्कि बदलाव का संकेत माना जाता है. (Photo: AI Generated)
5.खुद को बेहतर बनाने का महीना
राहु से प्रभावित लोगों का जीवन अक्सर सामान्य नहीं होता है, उन्हें अलग रास्तों पर चलना पड़ता है. हालांकि मार्च का महीना आपको सही निर्णय लेने, सच को समझने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है. (Photo: AI Generated)
6.सकारात्मक संकेत
अगर इस समय जीवन में कुछ चीजें खत्म होती दिखें, तो हो सकता है कि वे लंबे समय तक टिकने वाली न हों. यह समय आगे बढ़ने की तैयारी का हो सकता है. अगर आपको अपने अंदर बदलाव महसूस हो रहा है, तो इसे सकारात्मक संकेत मान सकते हैं.(Photo: AI Generated)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
