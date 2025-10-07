Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

3 . करियर में तरक्की के उपाय

अगर कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें. सुबह स्नान के बाद उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाएँ. मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपको सफलता मिलती है.