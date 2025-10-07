FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  

दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?

Kartik Maas Katha: कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी

कटक हिंसा में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी कर्फ्यू के साथ इंटरनेट रहेगा बंद

किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम

एक बार फिर भारत इतिहास रचने को तैयार, इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

यूरिक एसिड बढ़ने से कमजोर हुई हड्डियां लोहे की तरह बनेंगी मजबूत अगर रोज पीएंगे ये मसालेदार दूध

दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?

दवा होते हुए भी जानलेवा क्यों है कफ सिरप? इसमें ऐसा क्या होता है कि बच्चों की चली गई जान?

Kartik Maas Katha: कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी

कार्तिक मास में जरूर पढ़ें ये कथा, परिवार पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, धनधान्य की नहीं होगी कमी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  

डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम

किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

HomePhotos

धर्म

Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान जी को समर्पित है. भक्तगण इस दिन पूजा-अर्चना करते हैं, लाल चोला चढ़ाते हैं और कष्टों से मुक्ति तथा जीवन में उन्नति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं. ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा से दुख दूर होते हैं, व्यापार और समृद्धि में वृद्धि होती है.

नितिन शर्मा | Oct 07, 2025, 09:10 AM IST

1.दूर हो जाएंगी समस्याएं

दूर हो जाएंगी समस्याएं
1

अगर आप भी जीवन में कर्ज, बीमारी या जीवन में किसी अन्य दोष और समस्याओं से परेशान हैं तो मंगलवार को कुछ उपाय कर इनसे मुक्ति पा सकते हैं. ऐसा करने पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं.

Advertisement

2.कर्ज मुक्ति के उपाय

कर्ज मुक्ति के उपाय
2

अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तो इससे उबरने के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है. हनुमान चालीसा का पाठ करें और अन्न, धन या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी कम होती है और स्थिरता आती है.

3.करियर में तरक्की के उपाय

करियर में तरक्की के उपाय
3

अगर कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें. सुबह स्नान के बाद उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाएँ. मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपको सफलता मिलती है.

4.जीवन की कठिनाइयों का शीघ्र समाधान पाने

जीवन की कठिनाइयों का शीघ्र समाधान पाने
4

मंगलवार को बजरंगबली की पूजा के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें. सच्चे मन से सुख-शांति की प्रार्थना करें. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं.

TRENDING NOW

5.नए मार्गदर्शन के लिए उपाय

नए मार्गदर्शन के लिए उपाय
5

दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, मंगलवार के दिन सच्चे मन से भगवन हनुमान को लाल फल, फूल और सिंदूर अर्पित करें. ऐसा कहा जाता है कि इससे मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और जीवन में स्पष्टता और दिशा मिलती है.

6.खत्म हो जाएंगी समस्याएं

खत्म हो जाएंगी समस्याएं
6

मंगलवार के इन सरल उपायों को अपनाकर, भक्त बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, सुख और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Maharashtra Assembly Elections 2024: मुंबई में PM Modi की रैली में नहीं पहुंचे Ajit Pawar, क्या MVA में पड़ गई है दरार?
मुंबई में PM Modi की रैली में नहीं पहुंचे Ajit Pawar, क्या MVA में पड़ गई है दरार?
Delhi Pollution: दिल्ली की हवा की 'सेहत' बिगड़ते ही लागू हुआ GRAP-3, जानिए अब क्या-क्या हो जाएगा बंद
दिल्ली की हवा की 'सेहत' बिगड़ते ही लागू हुआ GRAP-3, जानिए अब क्या-क्या हो जाएगा बंद
Delhi Mayor Election: कौन हैं महेश खींची, जो बने दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में AAP को 3 वोटों से मिली जीत
कौन हैं महेश खींची, जो बने दिल्ली के नए मेयर, एमसीडी में AAP को 3 वोटों से मिली जीत
मुकेश अंबानी की बहू का दुबई में आइसक्रीम वाले ने बनाया ऐसा पोपट, Viral Video देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी
मुकेश अंबानी की बहू का आइसक्रीम वाले ने बनाया पोपट, Viral Video छुड़ा देगा हंसी
काजू-बादाम से भी ज्यादा ताकतवर है ये हरा फल, रोज खाने से शरीर को बना देगा फौलादी
काजू-बादाम से भी ज्यादा ताकतवर है ये हरा फल, रोज खाने से शरीर को बना देगा फौलादी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Blood Sugar Treatment: डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम  
डायबिटीज किलर मानी जाती हैं ये 5 चीजें, हाई ब्लड शुगर में दवा की तरह करती हैं काम
किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश
किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश
SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
SIP में इनवेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान! भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां; वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE