Mangalwar Ke Upay: कर्ज और बीमारियों को दूर कर देंगे मंगलवार के ये उपाय, तनाव से लेकर समस्याओं से मिलेगी मुक्ति

नितिन शर्मा | Oct 07, 2025, 09:10 AM IST
1.दूर हो जाएंगी समस्याएं
अगर आप भी जीवन में कर्ज, बीमारी या जीवन में किसी अन्य दोष और समस्याओं से परेशान हैं तो मंगलवार को कुछ उपाय कर इनसे मुक्ति पा सकते हैं. ऐसा करने पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं.
2.कर्ज मुक्ति के उपाय
अगर आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तो इससे उबरने के लिए मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है. हनुमान चालीसा का पाठ करें और अन्न, धन या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी कम होती है और स्थिरता आती है.
3.करियर में तरक्की के उपाय
अगर कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें. सुबह स्नान के बाद उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाएँ. मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपको सफलता मिलती है.
4.जीवन की कठिनाइयों का शीघ्र समाधान पाने
मंगलवार को बजरंगबली की पूजा के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें. सच्चे मन से सुख-शांति की प्रार्थना करें. ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं.
5.नए मार्गदर्शन के लिए उपाय
दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, मंगलवार के दिन सच्चे मन से भगवन हनुमान को लाल फल, फूल और सिंदूर अर्पित करें. ऐसा कहा जाता है कि इससे मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और जीवन में स्पष्टता और दिशा मिलती है.
6.खत्म हो जाएंगी समस्याएं
मंगलवार के इन सरल उपायों को अपनाकर, भक्त बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, सुख और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
