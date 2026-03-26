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धर्म

Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएंगा संकट, सोच समझकर लें करियर, कारोबार से जुड़े फैसले

ज्योतिष में हर ग्रह एक अलग चाल और प्रभाव माना गया है. सभी नौ ग्रह एक समय के बाद स्थान परिवर्तन से लेकर अस्त और उदय होते हैं. ग्रहों की इस चाल का प्रभाव देश दुनिया से लेकर सभी 12 राशियों क जातकों पर भी पड़ता है. यह कुछ के लिए शुभ तो कई राशियों के जातकों के लिए अशुभ साबित हो सकता है...

Nitin Sharma | Mar 26, 2026, 02:46 PM IST

1.ग्रहों के सेनापति मंगल का हो रहा उदय

ग्रहों के सेनापति मंगल का हो रहा उदय
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ऐसा ही अशुभ प्रभाव ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के उदय का देखने को मिल सकता है. इसकी वजह 26 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजकर 53 मिनट पर मंगल ग्रह शनि की राशि कुंभ में उदय होंगे. शनि और मंगल के बीच शत्रुता का भाव है. ऐसे में मंगल का यह प्रभाव कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. यह इन राशियों के लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है.

(Credit Image AI)

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2.इन राशियों का शुरू होगा मुश्किल समय

इन राशियों का शुरू होगा मुश्किल समय
2

मंगल उदय के होने से कुछ राशियों के जातकों पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा. इन समय में इन्हें नौकरी, निवेश से लेकर व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लें. 
 

(Credit Image AI)

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
3

मंगल उदय का मिथुन राशियों पर बुरा प्रभाव डालेगा. यह समय आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है. आज जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़गा. इस समय में गलती से भी लापरवाही न बरतें. कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर लें. निवेश करने से पहले कोई एक्सपर्ट टिप्स लें. 

4.मकर राशि

मकर राशि
4

मकर राशि की कुंडली में मंगल चौथ और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं. साथ ही दूसरे भाव में उदित होने जा रहे हैं. मंगल का यह भाव आपके सेहत को प्रभावित कर सकता है. इसके साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता हे. तनाव की स्थिति बनेगी. कुछ समय के लिए यात्रा को त्याग दें. 

TRENDING NOW

5.मीन राशि

मीन राशि
5

मीन राशि वालों की कुंडली में मंगल दूसरे और नौवें भाव में विराजमान होंगे, जबकि बारहवें भाव में मंगल ​उदित हो रहे हैं. यह आपकी आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में खटास आ सकती है. 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

 

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