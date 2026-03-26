Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएंगा संकट, सोच समझकर लें करियर, कारोबार से जुड़े फैसले

1 . ग्रहों के सेनापति मंगल का हो रहा उदय

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ऐसा ही अशुभ प्रभाव ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के उदय का देखने को मिल सकता है. इसकी वजह 26 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजकर 53 मिनट पर मंगल ग्रह शनि की राशि कुंभ में उदय होंगे. शनि और मंगल के बीच शत्रुता का भाव है. ऐसे में मंगल का यह प्रभाव कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. यह इन राशियों के लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है.

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