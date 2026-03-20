Mangal Shani Yuti: मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम

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धर्म
Nitin Sharma | Mar 20, 2026, 07:45 AM IST
1.मंगल और शनि का गोचर
ग्रहों के सेनापति मंगल और न्यायधिश शनि 2 अप्रैल 2026 की दोपहर 3 बजकर 37 मिनट पर मीन राशि में गोचर करेंगे. यहां दोनों ही ग्रहों की युति बनेगी, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.
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2.40 दिल तक बनेगी मंगल शनि की युति
शक्तिशाली ग्रहों में शामिल मंगल और शनि की युति पूरे 40 दिनों तक रहेगी. यानी 40 दिन तक दोनों ही ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे. ग्रहों की इस युति का 4 राशियों पर बेहद अशुभ प्रभाव पड़ेगा. ग्रहों की यह युति इनके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देगी. लिहाजा इन लोगों को 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक संभलकर रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कौन सी हैं, वो राशियों जिन्हें इस समय में बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.
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3.मेष राशि
मंगल और शनि की युति मेष राशि वालों पर अशुभ प्रभाव डालेगी. इसकी वजह से काम में बाधा आ सकती है. कोई साथी या करीबी धोखा दे सकता है. आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं. बीमारी और आलस हावी रहेगा. इन प्रभावों को कम करने के लिए हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.
4.कन्या राशि
मंगल और शनि की युति कन्या वालों के मानसिक चिंता पैदा कर सकती है. रिश्तों में तनाव की स्थिति बनेगी. बिना मतलब किसी से उलझें नहीं. जीवनसाथी के साथ कहासुनी हो सकती है. इन 40 दिनों में ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करें. अन्यथा बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करना शुरू कर दें.
5.वृश्चिक राशि
मंगल और शनि की युति वृश्चिक वालों की फाइनेंस स्थिति को हिला सकती है. इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. इसलिए पैसों को सोच समझकर खर्च करें. धन हानि से लेकर कर्ज तक लेना पड़ सकता है. किसी भी तरह के दिखावे में न पड़े. संतान की तरफ समस्या उत्पन्न हो सकती है. नियमित रूप से हर दिन सुबह या शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें.
6.मीन राशि
मंगल और शनि की युति मीन राशि में बन रही है. इसके चलते सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव इसी राशि के जातकों पर पड़ेगा. इनका व्यवहार इन्हें कष्ट देकर सकता है. बहुत ज्यादा गुस्सा न करें. व्यापार और गुस्से पर विशेष रूप से काबू रखें. यह आपके जीवन में कष्टदायक बन सकते हैं. सेहत का विशेष ध्यान रखें. इन 40 दिनों में नियमित रूप से बजरंगबाण का पाठ करें.
डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.
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