Mangal Shani Yuti: मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम

2 . 40 दिल तक बनेगी मंगल शनि की युति

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शक्तिशाली ग्रहों में शामिल मंगल और शनि की युति पूरे 40 दिनों तक रहेगी. यानी 40 दिन तक दोनों ही ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे. ग्रहों की इस युति का 4 राशियों पर बेहद अशुभ प्रभाव पड़ेगा. ग्रहों की यह युति इनके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देगी. लिहाजा इन लोगों को 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक संभलकर रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कौन सी हैं, वो राशियों जिन्हें इस समय में बेहद संभलकर रहने की जरूरत है.

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