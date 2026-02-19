FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Mangal Gochar 2026: मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश

फरवरी के जाने के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ग्रहों का फेरबदल शुरू हो गया है. ग्रहों के गोचर कर प्रभाव देश दुनिया से लेकर हर राशि पर पड़ेगा. इसी में फरवरी के आखिरी हफ्ते में मंगल ग्रह शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे. मंगल के इस गोचर से 4 राशियों के जातकों की किस्मत खुल जाएग

नितिन शर्मा | Feb 19, 2026, 08:01 AM IST

1.ये चार ग्रह पहले से हैं विराजमान

1

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इस राशि में पहले बुध, राहु, सूर्य और शुक्र विराजमान है, जिसकी वजह से चतुग्रही योग बना रहे हैं. ऐसे के विराजमान होने से धन योग का निर्माण होगा, जिसका लाभ 12 में से 4 राशियों के जातकों को भरपूर मात्रा में मिलेगा.

2.मेष राशि

2

मेष राशि वालों की कुंडली में मंगल ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. मंगल का यह गोचर मेष वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. इनके लिए इनकम के सोर्स खुलेंगे. माता पिता से भी आर्थिक सहायता मिलेगी. लंबे समय से अटके हुए काम पूर्ण होंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा.

3.वृषभ राशि

3

वृषभ राशि की कुंडली में मंगल दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थान व्यक्ति के करियर और पिता से संबंधित होता है. ऐसे में मंगल के प्रभाव से वृषभ वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. संपत्ति में इजाफा होने के योग बन रहे हैं. कोई बड़ा विवाद खत्म हो जाएगी. कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सकता है. पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे. स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा. 

4.वृश्चिक राशि

4

वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में मंगल का गोचर चौथे भाव में होगा. यह भाव घर, भूमि, वाहन और माता से संबंध रखता है. ऐसे में मंगल के गोचर से जमीन से लेकर नया वाहन और घर खरीदने के योग बन रहे हैं. माता का सहयोग मिलेगा. आपके द्वारा किए गये प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं.

5.मकर राशि

5

मकर राशि की कुंडली में मंगल ग्रह दूसरे भाव में गोचर करेंगे. यह भाव धन और स्वभाव से संबंध रखता है. इसमें मंगल का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. ससुराल पक्ष से सहायता मिल सकती है. संंबंध मधूर होंगे.  आपके द्वारा लिए गये फैसले आगे जाकर सही साबित होंगे. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

