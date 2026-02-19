Mangal Gochar 2026: मंगल के शनि की राशि में गोचर से बनेगा धन योग, इन 4 राशियों के जातकों पर होगी पैसों की बारिश

3 . वृषभ राशि

वृषभ राशि की कुंडली में मंगल दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यह स्थान व्यक्ति के करियर और पिता से संबंधित होता है. ऐसे में मंगल के प्रभाव से वृषभ वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी. संपत्ति में इजाफा होने के योग बन रहे हैं. कोई बड़ा विवाद खत्म हो जाएगी. कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सकता है. पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे. स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा.