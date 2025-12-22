Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन

नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया | कोडीन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, CM योगी को सौंपी गई रिपोर्ट
नितिन शर्मा | Dec 22, 2025, 12:01 PM IST
1.मंगल का गोचर
ज्योतिष के अनुसार, मंगल ग्रह लगभग 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं. इस समय मंगल ग्रह धनु राशि में संचकण कर रहे हैं. वहीं आने वाले यानी 2026 में 16 जनवरी को मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे. आपको बता दें कि मकर राशि पर शनि देव का आधिपत्य है. ऐसे में मंंगल ग्रह के गोचर से 3 राशियों के जातकों की किस्मत चमक उठेगी. इन्हें साहस और पराक्रम में वृद्धि मिलेगी. नई नौकरी और व्यापार में अपार धनलाभ के योग बनेंगे.
2.मंगल और शनि होंगे एक साथ
मंगल ग्रह के गोचर के बाद वह शनि के साथ विराजमान होंगे. दोनों ही ग्रह में मित्रता का भाव है. ऐसे में तीन राशियों के जातकों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा. इनके सभी काम बनेंगे और जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे.
3.वृषभ राशि
मंगल का गोचर वृषभ राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है. इनके जीवन में सकारात्मकता आएगी. भाग्य का साथ मिलेगा. आपके रुके हुए काम अपने आप बनते चले जाएंगे. विदेश यात्रा के योग बनेंगे. नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. वहीं व्यापार से जुड़े जातकों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. धन संबंधि स्थिति पहले से बेहतर होगी.
4.धनु राशि
धनु राशि के जातकों का मंगल का गोचर बेहद शुभ साबित होगा. धनु राशि के जातकों की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे. ऐसे में आपका कहीं फंसा हुआ पैसा मिल सकता है. इसके साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में किये गये प्रयास सफल होंगे. संतान की तरक्की के द्वार खुलेंगे. जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी. प्रेम- संबंधों में सफलता मिल सकती है.
5.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का गोचर शुभ साबित होगा. यह गोचर कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश होगा. इसलिए इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी. इसके साथ ही पेशेवर जीवन में सम्मान और करियर में सफलता सुनिश्चित होगी. इनकम के नये सोर्स खुलेंगे. इस दौरान संबंधों अच्छे रहेंगे. कोई वाहन या प्रापर्टी लेने के योग बनेंगे. भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
