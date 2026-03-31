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Mangal Gochar 2026: मंगल के मीन राशि में गोचर से चमक जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत, छप्परफाड़ कर बरसेगा पैसा

मंगल के मीन राशि में गोचर से चमक जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत, छप्परफाड़ कर बरसेगा पैसा

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Mangal Gochar 2026: मंगल के मीन राशि में गोचर से चमक जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत, छप्परफाड़ कर बरसेगा पैसा

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि और नक्षत्र परिवर्तन समय समय पर होता रहता है. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. यह कुछ के लिए अशुभ तो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ हेाता है. इस बार ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. इसके प्रभाव से 5 राशियों के जातकों की लॉटरी लग जाएगी

Nitin Sharma | Mar 31, 2026, 11:16 AM IST

1.सूर्य शनि और मंगल मिलकर बना रहे विशेष योग

सूर्य शनि और मंगल मिलकर बना रहे विशेष योग
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मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. यहां पहले से ही सूर्य और शनि विराजमान हैं. ऐसे में तीनों ग्रह मिलकर विशेष योग बनाएंगे. इनका शुभ प्रभाव 5 राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा...

(Credit Image Canva)

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2.मेष राशि

मेष राशि
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मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. यह समय एक गोल्डन पीरियड की तरह होगा, जिसमें आपके रुके हुए काम खुद चल पड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं. कोई बड़ा प्रोजेक्ट और डील हाथ लग सकती है. धन की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
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मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर भाग्योदय करेगा. सूर्य, मंगल और शनि के साथ आने से नौकरी वालों को प्रमोशन और व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा. इनकम के नये सोर्स बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

(Credit Image AI)

4.कन्या राशि

कन्या राशि
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कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी. आप जीवन की कठिन चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे. पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है.

TRENDING NOW

5.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
5

वृश्चिक राशि वालों का भाग्य बदल जाएगा. मंगल के प्रभाव से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. निवेश के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. आपकेा पुराने निवेश में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं. जल्द ही आपके सभी काम बन जाएंगे.

(Credit Image AI)

6.धनु राशि

धनु राशि
6

धनु राशि वालों को मंगल का गोचर और ग्रहों का यह गठजोड़ छप्परफाड़कर पैसा देगा. अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे. आपकी नौकरी में प्रमोशन और इनकम में वृद्धि मिल सकती है. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी. इनकम के सोर्स मजबूत होंगे. 

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