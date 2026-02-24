FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड में भेजा, दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, उदय भानु को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस रिमांड, AI समिट मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार

धर्म

Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का बड़ा महत्व है. इनमें कोई ग्रह उच्च का होने पर व्यक्ति को सफलता और शक्ति देता है. वहीं कुंडली में ग्रह दोष होने पर जीवन समस्याओं से भर जाता है. इसी में मंगल ग्रह भी है. मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक माना गया है. मंगलदोष लगते ही जीवन मुश्किलों से भर जाता है.

Nitin Sharma | Feb 24, 2026, 10:13 AM IST

1.कुंडली में मंगलदोष

कुंडली में मंगलदोष
1

कुंडली में मंगलदोष लगने पर जीवन में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है. क्रोध, दुर्घटना, कर्ज से लेकर विवाद और शादी में बाधा उत्पन्न होने लगती है. जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मजबूत करने के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने मात्र से जीवन में बड़े बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं मंगलदोष के उपाय...

2.ऐसे पहचान सकते हैं कुंडली में मंगल दोष

ऐसे पहचान सकते हैं कुंडली में मंगल दोष
2

ज्योतिष के अनुसार, अगर आपको बार बार चोट लग रही है. खून से जुड़ी बीमारियां हो रही है. बात बात पर गुस्सा आ जाता है. जमीन से लेकर वाहन में नुकसान झेलना पड़ रहा है. तनाव या कामों में रुकावट आ रही है तो इन सभी के पीछे मंगल दोष या फिर कुंडली में मंगल का कमजोर स्थिति में होना है. आइए जानते हैं मंगल को मजबूत करने के उपाय...

3.मंगलवार को करें हनुमान पूजा

मंगलवार को करें हनुमान पूजा
3

मंगल ग्रह के देव हनुमान जी हैं. अगर आपकी कुंडली में मंगलदोष हैं तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही बजरंग बाण करें. बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. यह उपाय मंगल दोष दूर करता है. साथ ही भय और क्रोध को कम करता है. 

(Credit Image AI)

4.मंगल के मंत्रों का करें नियमित जप

मंगल के मंत्रों का करें नियमित जप
4

मंगल का सशक्त करने का सबसे प्रभाव और मंत्र का जप करें. इसमें ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का नियमित जाप से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है. मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनकर ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः का कम से कम 108 बार जप करें. इससे आत्मबल और ऊर्जा में वृद्धि होती है.

(Credit Image AI)

5.लाल चीजों का करें दान

लाल चीजों का करें दान
5

मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करना चाहिए. इसमें खास रूप से लाल कपड़े, गुड़, तांबा या लाल मसूर का दान करें. इसके साथ ही ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. यह मंगलदोष को दूर करता है. 

(Credit Image AI)

6.माता पिता का करें सम्मान

माता पिता का करें सम्मान
6

मंगल ग्रह माता पिता और भूमि का कारक है. इसलिए माता पिता का सम्मान करें. नियमित उनका आशीर्वाद लें. जमीन और घर से जुड़े विवादों से बचें. भूमि का अपमान या गलत उपयोग मंगल को कमजोर करता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

