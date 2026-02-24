Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

धर्म
Nitin Sharma | Feb 24, 2026, 10:13 AM IST
1.कुंडली में मंगलदोष
कुंडली में मंगलदोष लगने पर जीवन में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है. क्रोध, दुर्घटना, कर्ज से लेकर विवाद और शादी में बाधा उत्पन्न होने लगती है. जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मजबूत करने के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने मात्र से जीवन में बड़े बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं मंगलदोष के उपाय...
2.ऐसे पहचान सकते हैं कुंडली में मंगल दोष
ज्योतिष के अनुसार, अगर आपको बार बार चोट लग रही है. खून से जुड़ी बीमारियां हो रही है. बात बात पर गुस्सा आ जाता है. जमीन से लेकर वाहन में नुकसान झेलना पड़ रहा है. तनाव या कामों में रुकावट आ रही है तो इन सभी के पीछे मंगल दोष या फिर कुंडली में मंगल का कमजोर स्थिति में होना है. आइए जानते हैं मंगल को मजबूत करने के उपाय...
3.मंगलवार को करें हनुमान पूजा
मंगल ग्रह के देव हनुमान जी हैं. अगर आपकी कुंडली में मंगलदोष हैं तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही बजरंग बाण करें. बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. यह उपाय मंगल दोष दूर करता है. साथ ही भय और क्रोध को कम करता है.
4.मंगल के मंत्रों का करें नियमित जप
मंगल का सशक्त करने का सबसे प्रभाव और मंत्र का जप करें. इसमें ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का नियमित जाप से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है. मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनकर ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः का कम से कम 108 बार जप करें. इससे आत्मबल और ऊर्जा में वृद्धि होती है.
5.लाल चीजों का करें दान
मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करना चाहिए. इसमें खास रूप से लाल कपड़े, गुड़, तांबा या लाल मसूर का दान करें. इसके साथ ही ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें. यह मंगलदोष को दूर करता है.
6.माता पिता का करें सम्मान
मंगल ग्रह माता पिता और भूमि का कारक है. इसलिए माता पिता का सम्मान करें. नियमित उनका आशीर्वाद लें. जमीन और घर से जुड़े विवादों से बचें. भूमि का अपमान या गलत उपयोग मंगल को कमजोर करता है.
