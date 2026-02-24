Mangal Dosh: मंगल दोष से हैं परेशान तो मंगलवार को जरूर करें ये 5 उपाय, दुर्घटना से लेकर समस्याओं तक से मिल जाएगी छुट्टी

2 . ऐसे पहचान सकते हैं कुंडली में मंगल दोष

ज्योतिष के अनुसार, अगर आपको बार बार चोट लग रही है. खून से जुड़ी बीमारियां हो रही है. बात बात पर गुस्सा आ जाता है. जमीन से लेकर वाहन में नुकसान झेलना पड़ रहा है. तनाव या कामों में रुकावट आ रही है तो इन सभी के पीछे मंगल दोष या फिर कुंडली में मंगल का कमजोर स्थिति में होना है. आइए जानते हैं मंगल को मजबूत करने के उपाय...