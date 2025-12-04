Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष

5 . सकारात्मकत और नकारात्मक पड़ते हैं प्रभाव

लाल किताब के अनुसार, एक शुभ (सकारात्मक) मंगल भगवान हनुमान से जुड़ा है, जबकि एक अशुभ मंगल वीरभद्र (भगवान शिव का एक उग्र रूप) से जुड़ा है. कुछ परंपराओं में, अशुभ मंगल को आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जाओं से भी जोड़ा जाता है. मंगल देव को भूमि पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा करने से मंगल संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है. हालांकि, लाल किताब में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के किसी भी रूप को शुभ बनाया जा सकता है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं. मंगल दोष वाले लोग अक्सर क्रोध और निर्णय लेने में कठिनाई से जूझते हैं. हनुमान उपासना इन दोषों को दूर करती है, जिससे स्पष्टता, शांति और संतुलित विचार प्राप्त होते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

