Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 04, 2025, 12:13 PM IST
1.मंगल दोष क्या है?
मंगल दोष, जिसे कुंज दोष भी कहा जाता है, तब होता है जब कुंडली के पांच संवेदनशील भावों में से किसी एक में मंगल स्थित होता है. ज्योतिषी मंगल को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं:
सौम्य मंगल (हल्का) - हानिरहित, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं.
मध्यम मंगल (मध्यम) - इसका प्रभाव आमतौर पर 28 वर्ष की आयु के बाद कम हो जाता है
कड़क मंगल (गंभीर) - विवाह से पहले उपचार और उचित कुंडली मिलान की आवश्यकता होती है
2.मंगल दोष के प्रभाव
गंभीर मंगल दोष वाला व्यक्ति अक्सर मंगल से प्रभावित लक्षण प्रदर्शित करता है
पहले घर में मंगल - व्यक्ति को आक्रामक, साहसी और आवेगी बनाता है
चौथे भाव में मंगल - क्रोध, हताशा, जिद्दीपन पैदा करता है
सातवें घर में मंगल - विवाह और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है
आठवें भाव में मंगल - अहंकार और हठी व्यवहार पैदा करता है
बारहवें भाव में मंगल - संघर्ष, बेचैनी और मूर्खतापूर्ण निर्णय का कारण बनता है
हालांकि, ये परिणाम अन्य ग्रहों की शक्ति और दृष्टि के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं. एक बलवान या "उत्कृष्ट" मंगल सकारात्मक गुण प्रदान करता है, जबकि एक "अशुभ" मंगल जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाता है.
3.मंगल से संबंधित देवता
मंगलवार भगवान हनुमान और मंगल देव दोनों को समर्पित है. हालांकि मंगल ग्रह पर मंगल देव का शासन है, फिर भी उज्जैन के मंगलनाथ जैसे मंदिरों में अक्सर उपाय किए जाते हैं, जहां मंगल देव की शिव रूप में पूजा की जाती है.
4.क्या मंगल दोष वाले लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए
मंगलदोष में हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है. चूंकि मंगल ग्रह क्रोध, हठ, अहंकार, संघर्ष और आवेगपूर्ण व्यवहार पैदा कर सकता है, इसलिए हनुमान चालीसा का जाप मन को शांत करने और व्यक्तित्व को बदलने में मदद करता है. यह अनुशासन, विनम्रता, धैर्य, ज्ञान और आंतरिक शक्ति का संचार करता है.
5.सकारात्मकत और नकारात्मक पड़ते हैं प्रभाव
लाल किताब के अनुसार, एक शुभ (सकारात्मक) मंगल भगवान हनुमान से जुड़ा है, जबकि एक अशुभ मंगल वीरभद्र (भगवान शिव का एक उग्र रूप) से जुड़ा है. कुछ परंपराओं में, अशुभ मंगल को आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जाओं से भी जोड़ा जाता है. मंगल देव को भूमि पुत्र कहा जाता है और उनकी पूजा करने से मंगल संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है. हालांकि, लाल किताब में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के किसी भी रूप को शुभ बनाया जा सकता है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं. मंगल दोष वाले लोग अक्सर क्रोध और निर्णय लेने में कठिनाई से जूझते हैं. हनुमान उपासना इन दोषों को दूर करती है, जिससे स्पष्टता, शांति और संतुलित विचार प्राप्त होते हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से