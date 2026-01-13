FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

धर्म

धर्म

Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली

मकर संक्रांति पर तिल का बहुत महत्व है लेकिन क्या आपको पता है कि काला या सफेद कौन सा तिल इस दिन पूजा में या खाने में प्रयोग करना चाहिए?चलिए जानें सफेद या काला तिल कब किस पूजा में शुभ होता है.

| Jan 13, 2026, 05:21 PM IST

1.काला-सफेद तिल को लेकर रहता है कंफ्यूजन?

काला-सफेद तिल को लेकर रहता है कंफ्यूजन?
1

मकर संक्रांति पर तिल केवल परंपरा से नहीं जुड़ा है बल्कि  तिल ऊर्जा, प्रकृति और मनोविज्ञान  तीनों का समागम हैसे. अक्सर लोग इस बाद को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पूजा में काला या सफेद कौन सा तिल शुभ होता है? तो आपको बता दें दोनों ही तिल शुभ है लेकिन दोनों का अपना अलग अर्थ और उपयोग है.

2.काला तिल कब और क्यों है अधिक प्रभावी?

काला तिल कब और क्यों है अधिक प्रभावी?
2

हिंदू धर्म में काला तिल को शुद्धि और पितृ-तर्पण से जोड़ा गया है. माना जाता है कि ये तिल  नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है और साथ ही काला तिल शनि दोष, पितृ दोष और ग्रह शांति के लिए सबसे प्रभावी होता है. मकर संक्रांति पर दान, स्नान और तर्पण में काला तिल विशेष फलदायी माना गया है.काले तिल का संबंध “त्याग” और “कर्म शुद्धि” से है, इसलिए इसे दान में श्रेष्ठ माना गया.
 

3.सफेद तिल कब होता है ज्यादा प्रभावी?

सफेद तिल कब होता है ज्यादा प्रभावी?
3

सफेद तिल समृद्धि, पवित्रता और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा में इसका प्रयोग शुभ माना गया है. हवन, लड्डू, प्रसाद और भोजन में सफेद तिल को ज्यादा शुभ माना गया है. सफेद तिल  जीवन में सौम्यता, संतुलन और सुख का संकेत देता है. सफेद तिल शुभता का प्रतीक है. 
 

4.पूजा-पाठ में कहां काल और कहां सफेद तिल प्रयोग करें?

पूजा-पाठ में कहां काल और कहां सफेद तिल प्रयोग करें?
4

दान, स्नान, तर्पण, शनि शांति के लिए आपको काले तिल का यूज करना चाहिए. वहीं 
देव-देवी पूजा, हवन, प्रसाद, मिठाई में सफेद तिल का प्रयोग करें. 

5.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
5

असल संदेश यह है कि मकर संक्रांति पर तिल केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि पुरानी नकारात्मकता छोड़ने और नई ऊर्जा अपनाने का प्रतीक है. जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही तिल हमें भीतर की दिशा बदलने की याद दिलाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
