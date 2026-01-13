Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली

2 . काला तिल कब और क्यों है अधिक प्रभावी?

हिंदू धर्म में काला तिल को शुद्धि और पितृ-तर्पण से जोड़ा गया है. माना जाता है कि ये तिल नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है और साथ ही काला तिल शनि दोष, पितृ दोष और ग्रह शांति के लिए सबसे प्रभावी होता है. मकर संक्रांति पर दान, स्नान और तर्पण में काला तिल विशेष फलदायी माना गया है.काले तिल का संबंध “त्याग” और “कर्म शुद्धि” से है, इसलिए इसे दान में श्रेष्ठ माना गया.

