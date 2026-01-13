Makar Sankranti: सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली

धर्म
1.काला-सफेद तिल को लेकर रहता है कंफ्यूजन?
मकर संक्रांति पर तिल केवल परंपरा से नहीं जुड़ा है बल्कि तिल ऊर्जा, प्रकृति और मनोविज्ञान तीनों का समागम हैसे. अक्सर लोग इस बाद को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पूजा में काला या सफेद कौन सा तिल शुभ होता है? तो आपको बता दें दोनों ही तिल शुभ है लेकिन दोनों का अपना अलग अर्थ और उपयोग है.
2.काला तिल कब और क्यों है अधिक प्रभावी?
हिंदू धर्म में काला तिल को शुद्धि और पितृ-तर्पण से जोड़ा गया है. माना जाता है कि ये तिल नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है और साथ ही काला तिल शनि दोष, पितृ दोष और ग्रह शांति के लिए सबसे प्रभावी होता है. मकर संक्रांति पर दान, स्नान और तर्पण में काला तिल विशेष फलदायी माना गया है.काले तिल का संबंध “त्याग” और “कर्म शुद्धि” से है, इसलिए इसे दान में श्रेष्ठ माना गया.
3.सफेद तिल कब होता है ज्यादा प्रभावी?
सफेद तिल समृद्धि, पवित्रता और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा में इसका प्रयोग शुभ माना गया है. हवन, लड्डू, प्रसाद और भोजन में सफेद तिल को ज्यादा शुभ माना गया है. सफेद तिल जीवन में सौम्यता, संतुलन और सुख का संकेत देता है. सफेद तिल शुभता का प्रतीक है.
4.पूजा-पाठ में कहां काल और कहां सफेद तिल प्रयोग करें?
दान, स्नान, तर्पण, शनि शांति के लिए आपको काले तिल का यूज करना चाहिए. वहीं
देव-देवी पूजा, हवन, प्रसाद, मिठाई में सफेद तिल का प्रयोग करें.
5.ये बात समझ लें
असल संदेश यह है कि मकर संक्रांति पर तिल केवल खाने की चीज नहीं, बल्कि पुरानी नकारात्मकता छोड़ने और नई ऊर्जा अपनाने का प्रतीक है. जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही तिल हमें भीतर की दिशा बदलने की याद दिलाता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
