Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

4 . मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व

हमारे शास्त्रों में कहा गया है, 'माघे मसी दिने पुण्ये, मकरस्ते दिवाकरे', जिसका अर्थ है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान शाश्वत फल देता है. मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र और भोजन दान करने में विशेष महिमा है. तिल शनि ग्रह से संबंधित हैं, इसलिए वे शनि के दोष को शांत करने में सहायक होते हैं. मकर संक्रांति का त्योहार कृषि और ऋतुओं के परिवर्तन से भी जुड़ा है. यह दिन देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगली बिहू और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, जिस प्रकार सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए. यह दिन नई शुरुआत, सकारात्मक संकल्प और आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ है.