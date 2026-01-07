FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

धर्म

Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

मकर संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस त्योहार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग नाम से जाना जाता है. इस त्योहार में भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और धर्म का विशेष महत्व है. मकर संक्रांति की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है. आइए जानते हैं मकर संक्रांति की तिथि से लेकर स्नान, दान का समय.

नितिन शर्मा | Jan 07, 2026, 01:20 PM IST

मकर संक्रांति 2026

1

मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. मकर संक्रांति का त्योहार हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक रहा है. यह त्योहार नए साल की शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. मकर संक्रांति नए साल की शुरुआत है, जो सर्दियों के अंत और गर्मियों के आगमन का प्रतीक है. 

सूर्यदेव मकर राशि में करते हैं प्रवेश

2

मकर संक्रांति वह पवित्र दिन है जब सूर्य देव धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. जिस दिन सूर्य राशि चक्र में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति के रूप में जाना जाता है, लेकिन सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है. लेकिन 2026 में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर काफी भ्रम है. तो आइए जानते हैं कि 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी.

मकर संक्रांति का महत्व

3

मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण में लौटने का प्रतीक है, जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है. शास्त्रों में उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य का समय माना गया है. महाभारत के अनुसार, भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपना शरीर त्याग दिया था, इसलिए इसे मोक्ष का समय माना जाता है. मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और जप का विशेष महत्व है. इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और अविनाशी पुण्य प्राप्त होता है.

मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व

4

हमारे शास्त्रों में कहा गया है, 'माघे मसी दिने पुण्ये, मकरस्ते दिवाकरे', जिसका अर्थ है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान शाश्वत फल देता है. मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र और भोजन दान करने में विशेष महिमा है. तिल शनि ग्रह से संबंधित हैं, इसलिए वे शनि के दोष को शांत करने में सहायक होते हैं. मकर संक्रांति का त्योहार कृषि और ऋतुओं के परिवर्तन से भी जुड़ा है. यह दिन देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, असम में भोगली बिहू और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, जिस प्रकार सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए. यह दिन नई शुरुआत, सकारात्मक संकल्प और आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ है.

मकर संक्रांति 2026 कब है

5

इस बार मकर संक्रांति बुधवार, 14 जनवरी को है, लेकिन सूर्य दोपहर 3 बजकर 6 मिनट पर मकर राशि में गोचर करेगा. ऐसे में शुभ मुहूर्त रात 8 बजकर 42 मिनट पर होगा. महापुण्य काल मुहूर्त सुबह 8 बजकर 40 मिनट से शुरू होकर सुबह 9 बजे तक चलेगा. वहीं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का समय सुबह 9 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

मकर संक्रांति पर विशेष संयोग

6

इस बार मकर संक्रांति का दिन एकादशी के साथ पड़ रहा है. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ-साथ शत्तिला एकादशी का पर्व भी मनाया जाएगा. इस प्रकार आपको सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. ऐसे में यदि संक्रांति एकादशी के दिन पड़ती है, तो आपको इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दान करके पुण्य कमा सकते हैं.

मकर संक्रांति से शुभ गतिविधियां शुरू होंगी

7

जब ग्रहों का राजा सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, तो खरमास शुरू हो जाता है और इसके साथ ही शुभ और शुभ गतिविधियों पर रोक लग जाती है. लेकिन जब सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तो खरमास समाप्त हो जाता है और विवाह, ग्रहों का प्रवेश, दाढ़ी बनाना, सगाई आदि जैसी शुभ और शुभ गतिविधियां फिर से शुरू हो जाती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

Advertisement