Photos

धर्म

धर्म

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद

हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार को विशेष रूप से मनाया जाता है. इस दिन पूजा अर्चना से लेकर स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है. इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को पड़ रही है. साथ ही एकादशी का व्रत भी है. इस दिन 6 काम करने से ग्रहों के राजा सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है...

नितिन शर्मा | Jan 14, 2026, 08:47 AM IST

1.मकर संक्रांति पर होता है ये बदलाव

मकर संक्रांति पर होता है ये बदलाव
1

मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं. इसी के साथ खरमास की समाप्ति हो जाती है. साथ ही इस दिन स्नान, दान और पूजा अर्चना का बड़ा महत्व होता है. इस दिन पुण्य प्रभाव से पूरे साल सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है. मकर संक्रांति पर जरूर करने चाहिए ये 6 काम...

2.तिल के तेल से करें मालिश

तिल के तेल से करें मालिश
2

मान्यता है कि मकर संक्रांति के त्योहार पर तिल का बड़ा महत्व है. इस दिन तिल के तेल से मालिश करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है. यह शुभता और सूर्य की कृपा प्राप्त कराता है. सूर्य देव की कृपा से पूरे साल व्यक्ति स्वस्थ रहता है.

3.तिल का उबटन लगाएं

तिल का उबटन लगाएं
3

मकर संक्रांति के दिन गुडलक पाने के लिए तिल का उबटन लगातना बेहद शुभ होता है. यह गुडलक को एक्टिव करता है.

4.गंगा स्नान करना

गंगा स्नान करना
4

मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है. मान्यता है कि संक्रांति के दिन पुण्यदायिनी मां गंगा में डूबकी लगाने से पुण्यों की प्राप्ति होती है. कष्टों से छुटकारा मिलता है.

5.तिल डालकर करें स्नान

तिल डालकर करें स्नान
5

मकर संक्रांति के दिन तिल का तेल या फिर जल में तिल डालकर स्नान करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है. व्यक्ति के हर काम बनते चले जाते हैं.

6.पूजा में तिल से करें हवन

पूजा में तिल से करें हवन
6

मकर संक्रांति के दिन स्नान ध्यान के बाद हवन में तिल डालना. मकर संक्रांति के दिन आपके द्वारा की जाने वाली साधना-आराधना का पुण्यफल तब और बढ़ जाता है, जब आप हवन सामग्री में तिल मिलाकर देवताओं को अर्पित करते हैं. इससे व्यक्ति पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है.

7.जरूरतमंदों को करें तिल का दान

जरूरतमंदों को करें तिल का दान
7

मकर संक्रांति पर तिल का बड़ा महत्व है. इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से भगवान सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है. जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो जाती है.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

