FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

"सूर्या ने मेरा काम…" गौतम गंभीर ने की भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav की तारीफ, पढ़िए हेड कोच ने क्या कहा

T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में कैसे हैं भारत और पाकिस्तान के आंकड़े? जानिए कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 

इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

HomePhotos

धर्म

Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 

Special Mysterious Shiva Temple: भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं, जो चमत्कारी और रहस्यमयी माने जाते हैं. आज हम आपको बेंगलुरू में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भगवान शिवलिंग पर निरंतर जल धारा बहती है. वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कि पानी कहां से आ रहा है. 

Abhay Sharma | Feb 09, 2026, 05:20 PM IST

1.15 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि  

15 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि  
1

पंचांग के अनुसार, इस बार 15 फरवरी दिन रविवार को देशभर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, इस दिन भक्त शिव मंदिर में दर्शन कर मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं. इस कड़ी में आज हम बेंगलुरू के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भगवान शिवलिंग पर निरंतर जल धारा बहती है. 

Advertisement

2.वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!  

वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!  
2

सबसे बड़ी और चौकाने वाली बात ये है कि जल का स्त्रोत अज्ञात है, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कि पानी कहां से आ रहा है. यह मंदिर बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में स्थित है, जिसे काडू मल्लेश्वर (श्री काडू मल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर) नाम से जाना जाता है. यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है. 

3.क्या है मंदिर का इतिहास?

क्या है मंदिर का इतिहास?
3

बता दें कि इस मंदिर की तुलना 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से की जाती है, यहां मंदिर में स्थापित शिवलिंग मल्लिकार्जुन का स्वरूप है.  मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान मराठा राजा शिवाजी के भाई वेंकोजी ने कराया था, मंदिर पर मराठा और द्रविड़ शैली की नक्काशी और बनावट हर हिस्से में देखने को मिलती है. मंदिर को 400 साल पुराना बताया जाता है और इसी मंदिर के पास स्थित है श्री दक्षिण मुखी नंदी तीर्थ कल्याणी क्षेत्र. 

4.दक्षिण मुखी नंदी तीर्थ

दक्षिण मुखी नंदी तीर्थ
4

माना जाता है कि काडु मल्लेश्वर मंदिर का लाभ तभी मिलता है, जब दक्षिणामुख नंदी तीर्थ के दर्शन हो जाते हैं. दक्षिणामुख नंदी तीर्थ क्षेत्र में भक्तों को आंखों से चमत्कार और अपने भगवान के प्रति भक्त की आस्था देखने को मिलती है. मंदिर के प्रांगण में नंदी महाराज की प्राचीन पत्थर से बनी प्रतिमा मौजूद है, जिसके मुख से निरंतर साफ और ठंडे पानी की जलधारा निकलती रहती है, जो सीधे शिवलिंग पर गिरती है.

TRENDING NOW

5.भक्त इसे भक्ति और चमत्कार मानते हैं 

भक्त इसे भक्ति और चमत्कार मानते हैं 
5

पानी कहां से आता है? मुख्य उद्गम पता लगाने के लिए वैज्ञानिक भी मंदिर का रुख कर चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि पानी आता कहां से है. जलधारा सिर्फ नंदी महाराज के मुख से निकलती है और शिवलिंग का जलाभिषेक करती है, भक्त इसे भक्ति और चमत्कार मानते हैं. स्थानीय मान्यता है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं. अगर भक्त अपने ईष्ट से सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, वह पूरा हो जाता है. 

6.महाशिवरात्रि और सावन में लगती है भीड़

महाशिवरात्रि और सावन में लगती है भीड़
6

महाशिवरात्रि और सावन के महीने में लाखों की भीड़ मंदिर पहुंचती है. महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में 15 दिन का मूंगफली मेला भी लगता है. इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर को फूलों से सजाकर भगवान शिव की रथ यात्रा भी निकाली जाती है और विशेष अभिषेक भी होता है. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. DNA Hindi इसकी पुष्टि नहीं करता है

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement