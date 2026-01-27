Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ

1 . इस दिन है​ महाशिवरात्रि

1

इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को रहेगा. मान्यता है कि इसी दिन महादेव और मां पार्वती का मिलन हुआ था. इसके साथ ही शिवपुराण में बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे. पुराण के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में शक्ति प्रदर्शन को लेकर विवाद हो गया. इसबीच एक रहस्यमयी चमकीला पत्थर प्रकट हुआ. इसके बाद स्वर्ग से आवाज आई की, जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वही सर्वशक्तिमान होगा. इसके बाद स्वर्ग से आवाज आई कि जो भी इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा. वह सर्वशक्तिमान होगा. इसके बाद भगवान विष्णु नीचे की तरफ गये ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों ही पत्थर का अंत नहीं ढूंढ पाये, लेकिन यहां ब्रह्मा जी ने आकर झूठ बोला कि उन्हें पत्थर का अंत मिल गया है. इसी के बाद महादेव ने उन्हें श्राप दिया.