Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ

धर्म
1.इस दिन है महाशिवरात्रि
इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को रहेगा. मान्यता है कि इसी दिन महादेव और मां पार्वती का मिलन हुआ था. इसके साथ ही शिवपुराण में बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे. पुराण के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में शक्ति प्रदर्शन को लेकर विवाद हो गया. इसबीच एक रहस्यमयी चमकीला पत्थर प्रकट हुआ. इसके बाद स्वर्ग से आवाज आई की, जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वही सर्वशक्तिमान होगा. इसके बाद स्वर्ग से आवाज आई कि जो भी इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा. वह सर्वशक्तिमान होगा. इसके बाद भगवान विष्णु नीचे की तरफ गये ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों ही पत्थर का अंत नहीं ढूंढ पाये, लेकिन यहां ब्रह्मा जी ने आकर झूठ बोला कि उन्हें पत्थर का अंत मिल गया है. इसी के बाद महादेव ने उन्हें श्राप दिया.
2.महाशिवरात्रि पर बन रहा ये शुभ योग
शास्त्रों के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि पर कई ऐसे खास योग बनने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके शुभ समय लेकर आएंगे. इसमें कई राशियों को महादेव की कृपा से लाभ और उनकी कृपा प्राप्त होगी. इनमें बसेस बड़ा योग सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
3.मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि के बाद का समय बेहद शुभ रहेगा. इन पर महादेव की कृपा होगी. इससे नौकरी में सफलता मिल सकती है. आपका लक्ष्य पूरा हो सकेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. इसके साथ ही अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है. यह समय नया व्यापार शुरू करने के लिए बेहद शुभ रहेगा.
4.कन्या राशि
कन्या राशि वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं. संतान सो जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा. संपत्ति और वाहन सुख मिलने के योग बन रहे हैं. इस समय में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. सेहत अच्छी रहेगी.
5.कुंभ राशि
महाशिवरात्रि का त्योहार कुंभ राशि वालों के लिए शुभ अवसर और कामयाबी लेकर आएगा. व्यपार में तेजी आएगी. इसके साथ ही जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी. छात्रों को पढ़ाई लिखाई में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी. कार्यस्थल पर अपने काम से वरिष्ठ का ध्यान अपनी तरफ खींच सकेंगे. जल्द ही प्रमोशन मिल सकता है.
