Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग

2 . क्या है महालक्ष्मी राजयोग

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ज्योतिष के अनुसार, जब भी मंगल ग्रह चंद्रमा पर अच्छी दृष्टि डालता है या फिर ये दोनों ग्रह कुंडली के केंद्र में विराजमान होने या त्रिकोण भाव में स्थिति को मजबूत बनाते हैं. तब महालक्ष्मी राजयोग बनने की संभावना बनती है. ज्योतिष की मानें तो कई बार मंगल और चंद्रमा की युति से भी महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है. इसके प्रभाव से व्यक्ति को धन, वैभव और आर्थिक प्रगति की प्राप्ति होती है.

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