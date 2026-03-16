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Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग

ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और उनकी चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है. ग्रहों के चाल में होने वाला फेरबदल विशेष योग निर्माण करते हैं. ये योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ तो कई के लिए अशुभ साबित होते हैं. इसी में 16 मार्च को महालक्ष्मी राजयोग बनने जा रहा है...

Nitin Sharma | Mar 16, 2026, 11:25 AM IST

1.महालक्ष्मी राजयोग

महालक्ष्मी राजयोग
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महालक्ष्मी राजयोग ज्योतिष में एक विशेष संयोग बनता है. यह एक ऐसा राजयोग बनता है, जिसके शुभ प्रभाव राशियों के जातकों की किस्मत चमक जाती है. उन्हें जीवन में खूब धन संपत्ति और सफलता प्राप्त होती है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को धन, समृद्धि और प्रगति की प्राप्ति होती है. 

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2.क्या है महालक्ष्मी राजयोग

क्या है महालक्ष्मी राजयोग
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ज्योतिष के अनुसार, जब भी मंगल ग्रह चंद्रमा पर अच्छी दृष्टि डालता है या फिर ये दोनों ग्रह कुंडली के केंद्र में विराजमान होने या त्रिकोण भाव में स्थिति को मजबूत बनाते हैं. तब महालक्ष्मी राजयोग बनने की संभावना बनती है. ज्योतिष की मानें तो कई बार मंगल और चंद्रमा की युति से भी महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है. इसके प्रभाव से व्यक्ति को धन, वैभव और आर्थिक प्रगति की प्राप्ति होती है. 

(Credit Image AI)

3.व्यक्ति को अचानक से मिलती है पैसा और सुख समृद्धि

व्यक्ति को अचानक से मिलती है पैसा और सुख समृद्धि
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ज्योतिष की मानें तो कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग बनने पर व्यक्ति को अचानक से सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. व्यक्ति रातों रात रंक से राजा बन जाता है. नये अवसर प्राप्त होने के साथ ही लंबे समय से रुके काम भी पूरे होने लगते हैं.

(Credit Image AI)

4.वृषभ राशि

वृषभ राशि
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महालक्ष्मी राजयोग वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होेने वाला है. इस योग के प्रभाव से वृषभ वालों को आर्थिक लाभ मिल सकता है. निवेश में बड़ा फायदा होगा. व्यापार से जुड़े लोगों के हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है. परिवान में सुख शांति और समृद्धि का संचार होगा.

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5.कर्क राशि

कर्क राशि
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मंगल और चंद्रमा की मजबूत स्थिति बना महालक्ष्मी राजयोग कर्क वालों को मेहनत का कई गुणा फल देगा. नौकरी में उन्नति के साथ ही व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. निवेश भी अनुकूल रहेगा. परिवार से लेकर सहयोगियों का साथ मिलेगा. मन प्रसन्न रहने के साथ ही आत्मसम्मान भी बढ़ा रहेगा.

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