Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 18, 2025, 09:36 AM IST
1.महाभारत में कर्ण की दोस्ती
महाभारत में कर्ण को भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों की तरफ आने का मौका दिया. खुद उनकी मां कुंती ने उन्हें समझाया, लेकिन कर्ण ने अपनी दोस्ती के खातिर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा. वह जानते थे कि उनका दोस्त गलत राह पर चल रहा है और उसमें हार के साथ ही मृत्यु होना तय है. इसके बाद भी कर्ण ने अपने दोस्ती आखिरी सांस तक निभाई. यही वजह है कि उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है.
2.अटूट निष्ठा
भगवान श्रीकृष्ण को पता था कि कर्ण एक बड़ा योद्धा है. वह पांडवों का ही भाई है. महाभारत में बताया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण ने कर्ण को पांडवों के साथ आने पर राजा बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण ने भगवान के सामने दुर्योधन का साथ छोड़ने से साफ मना कर दिया. क्योंकि एक समय था, जब दुर्योधन ने भरी सभा में कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर उसे सम्मान दिया था.
3.दानवीर कर्ण ने निस्वार्थता निभाई मित्रता
कर्ण का महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर माना गया है. उसने अपना सबकुछ हस्ते हस्ते दान कर दिया. उसकी दान की निष्ठा के साथ ही निस्वार्थता वाली दोस्ती को किसी भी लाभ से ऊपर रखा.
4.मित्र को दिये वचन का किया पालन
महाभारत में कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को दिये गये अपने वचन का पालन किया. इसके लिए उसने साफ कर दिया था कि चाहे जान ही क्यों न चली जाये, लेकिन मित्र दुर्योधन सही हो या गलत. उसका साथ जरूर निभाएंगे.
5.श्रीकृष्ण भी प्रशंसा के लिए हुए मजबूर
खुद भगवान श्रीकृष्ण ने कर्ण को पांडवों के साथ शामिल होने का मौका दिया था, लेकिन कर्ण के दुर्योधन का साथ देने के लिए अटल रहने पर उनकी दोस्ती के प्रति निष्ठा और समर्पण की तारीख की. उन्होंने कहा कि कर्ण जैसा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है और उनकी मित्रता इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी.
6.कुछ लोगों का है विपरीत मत
वहीं कुछ लोग दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती को आदर्श नहीं मानते हैं. उनका तक है कि दुर्योधन अधर्म के साथ था और कर्ण अधर्मी का साथ दे रहे थे. उन्हें उसे रोकना चाहिए. दुर्योधन की यह दोस्ती स्वार्थ और राजनीतिक जरूरतों से भरी थी. हालांकि इसमें कर्ण की निष्ठा पर सवाल नहीं उठता.
