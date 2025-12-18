Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा

6 . कुछ लोगों का है विपरीत मत

वहीं कुछ लोग दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती को आदर्श नहीं मानते हैं. उनका तक है कि दुर्योधन अधर्म के साथ था और कर्ण अधर्मी का साथ दे रहे थे. उन्हें उसे रोकना चाहिए. दुर्योधन की यह दोस्ती स्वार्थ और राजनीतिक जरूरतों से भरी थी. हालांकि इसमें कर्ण की निष्ठा पर सवाल नहीं उठता.

