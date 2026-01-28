Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

धर्म
1.इस दिन है माघ पूर्णिमा
आपको बता दें कि इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. इस तिथि की शुरुआत 1 फरवरी रविवार सुबह 5 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन तड़के 3 बजकर 38 मिनट तक रहेगी. ऐसे में पूरे दिन स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा.
2.माघ पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, इस बार रविवार 1 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा बेहद विशेष है. इसकी वजह इन पर कुछ खास योग का निर्माण होना है. ये योग कई राशि के जातकों की किस्मत चमका देंगे. इनमें पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना है. ग्रहों के नजरिए से चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे. ऐसे में इन 4 राशियों के जातकों के बल्ले बलले हो जाएगी.
3.मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा पॉजिटिविटिी लेकर आएगी, जिस भी काम को आप दिल और मेहनत से करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलना तय है. इसके साथ ही दुश्मनों पर भारी रहेंगे. करियर में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं. कोई नया आईडिया या प्लान बना सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा.
4.मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के माघ पूर्णिमा दिन बेहद शुभ रहेगा. कारोबार में बढ़ोतरी होगी. जीवन में सुख समृद्धि का विस्तार होगा. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. इसके साथ ही आपको जो भी जिम्मेदारियां मिलेगी. उन्हें आप खुद पूर्ण कर सकते हैं.
5.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए रवि पुष्य और सर्वार्ध सिद्ध योग खास लाभ देगा. माघ पूर्णिमा पर आपको कोई खास संदेश या सलाह मिल सकती है, जिसे मानने पर आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा. नौकरी या बिजनेस में सही दिशा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और मेहनत जारी रखते हैं, तो लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं.
6.धनु राशि
धनु राशि वालों के नये रास्ते खुल सकते हैं. दोस्तों या जान पहचान वालों की मदद से कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है. जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं. उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा. इस समय में निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर ही फैसला लें.
