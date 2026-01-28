Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

2 . माघ पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, इस बार रविवार 1 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा बेहद विशेष है. इसकी वजह इन पर कुछ खास योग का निर्माण होना है. ये योग कई राशि के जातकों की किस्मत चमका देंगे. इनमें पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना है. ग्रहों के नजरिए से चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे. ऐसे में इन 4 राशियों के जातकों के बल्ले बलले हो जाएगी.