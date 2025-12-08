Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

5 . नष्ट हो जाते हैं पाप

मान्यता है कि माघ मेले के बीच संगम में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में भाग लेने पहुंचते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

