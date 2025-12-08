FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका के डिफेंस पॉलिसी बिल में भारत की चर्चा, Quad के जरिए जुड़ाव बढ़ाने का प्रस्ताव | मोतिहारी में भड़काऊ पोस्टर को लेकर हंगामा, पोस्टर में बाबरी मस्जिद का फोटो और संदेश लिखा गया, पोस्टर लगाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...  

स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

HomePhotos

धर्म

Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

हर साल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर माघ मेले का आयोजन होता है. धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत खास माना गया है. इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं. मान्यता है संगम में स्नान से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं माघ संगम की शुरुआत से लेकर आखिरी तारीख..

नितिन शर्मा | Dec 08, 2025, 02:07 PM IST

1.इस दिन से शुरू होगा माघ मेला

इस दिन से शुरू होगा माघ मेला
1

माघ मेले में संगम में स्नान के लिए साधु संतों से लेकर आम जन की भी भीड़ जमा होती है. इनमें अलग अलग तिथियों के स्नान का अलग और विशेष महत्व होता है. इस बार माघ मेले की शुरुआत आने वाले साल यानी 2026 में 3 जनवरी से होगी. 

Advertisement

2.जानें कब से कब तक चलेगा माघ मेला

जानें कब से कब तक चलेगा माघ मेला
2

इस साल माघ मेला प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. यहां तैयारियां शुरू हो गई हैं. यह भव्य आयोजन 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि तक जारी चलेगा. इस दौरान कुछ विशेष तिथियां होगी, जिसमें शाही स्नान होगा.

3.इन 6 दिन स्नान करने का है बड़ा महत्व

इन 6 दिन स्नान करने का है बड़ा महत्व
3

3 जनवरी 2026 - पौष पूर्णिमा, मेला और कल्पवास की शुरुआत
14 जनवरी 2026 - मकर संक्रांति, दूसरा प्रमुख शाही स्नान
18 जनवरी: मौनी अमावस्या, तीसरा प्रमुख स्नान
23 जनवरी: वसंत पंचमी, चौथा मुख्य स्नान
1 फरवरी: माघी पूर्णिमा, पांचवां प्रमुख स्नान (कल्पवासियों का मुख्य स्नान)
15 फरवरी: महाशिवरात्रि, मेले का समापन व अंतिम स्नान

4.माघ मेले का महत्व

माघ मेले का महत्व
4

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवता और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था. तब अमृत की चार बूंदे धरती के चार अलग-अलग स्थानों पर पड़ी थी. इनमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल है. यही वजह है कि इन चारों स्थानों पर हर साल कुंभ या माघ मेले का आयोजन होता है.

TRENDING NOW

5.नष्ट हो जाते हैं पाप

नष्ट हो जाते हैं पाप
5

मान्यता है कि माघ मेले के बीच संगम में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में भाग लेने पहुंचते हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान
लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान
Gaurav Khanna Net Worth: कितने अमीर हैं Big Boss 19 के विनर गौरव खन्ना, एक दिन के मिलते थे 2.5 लाख रुपये
Gaurav Khanna Net Worth: कितने अमीर हैं Big Boss 19 के विनर गौरव खन्ना, एक दिन के मिलते थे 2.5 लाख रुपये
Skin Care का खतरनाक ट्रेंड! क्या वाकई पीरियड ब्लड लगाने से आता है चेहरे पर ग्लो? जानें डॉक्टरों का क्या है कहना
Skin Care का खतरनाक ट्रेंड! क्या वाकई पीरियड ब्लड लगाने से आता है चेहरे पर ग्लो? जानें डॉक्टरों का क्या है कहना
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement