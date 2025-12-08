Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

धर्म
1.इस दिन से शुरू होगा माघ मेला
माघ मेले में संगम में स्नान के लिए साधु संतों से लेकर आम जन की भी भीड़ जमा होती है. इनमें अलग अलग तिथियों के स्नान का अलग और विशेष महत्व होता है. इस बार माघ मेले की शुरुआत आने वाले साल यानी 2026 में 3 जनवरी से होगी.
2.जानें कब से कब तक चलेगा माघ मेला
इस साल माघ मेला प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. यहां तैयारियां शुरू हो गई हैं. यह भव्य आयोजन 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि तक जारी चलेगा. इस दौरान कुछ विशेष तिथियां होगी, जिसमें शाही स्नान होगा.
3.इन 6 दिन स्नान करने का है बड़ा महत्व
3 जनवरी 2026 - पौष पूर्णिमा, मेला और कल्पवास की शुरुआत
14 जनवरी 2026 - मकर संक्रांति, दूसरा प्रमुख शाही स्नान
18 जनवरी: मौनी अमावस्या, तीसरा प्रमुख स्नान
23 जनवरी: वसंत पंचमी, चौथा मुख्य स्नान
1 फरवरी: माघी पूर्णिमा, पांचवां प्रमुख स्नान (कल्पवासियों का मुख्य स्नान)
15 फरवरी: महाशिवरात्रि, मेले का समापन व अंतिम स्नान
4.माघ मेले का महत्व
पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवता और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था. तब अमृत की चार बूंदे धरती के चार अलग-अलग स्थानों पर पड़ी थी. इनमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल है. यही वजह है कि इन चारों स्थानों पर हर साल कुंभ या माघ मेले का आयोजन होता है.
5.नष्ट हो जाते हैं पाप
मान्यता है कि माघ मेले के बीच संगम में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में भाग लेने पहुंचते हैं.
