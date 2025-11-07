FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

मां सरस्वती को ज्ञान, वाणी और बुद्धि की देवी माना गया है, जिस पर भी मां सरस्वती की कृपा होती है. वह व्यक्ति बुद्धिवान होने के साथ ही खूब नाम कमाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन का एक पहर ऐसा होता है, जब मां सरस्वती हर किसी की जुबान पर आती हैं. इस समय बोली गई बात सच हो जाती हैं.

नितिन शर्मा | Nov 07, 2025, 11:27 AM IST

1.जुबान से निकली बात हो जाती है सच

जुबान से निकली बात हो जाती है सच
1

आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि उल्टा सीधा या फिर हर समय नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए. इसकी वजह मां सरस्वती का जुबान पर आना और बात का सच होना है. आइए जानते हैं वह कौन सा समय है, जिसमें मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती हैं, व्यक्ति के मुंह से निकली बात सच हो जाती है. 

2.दिन के इस पहर में जुबान पर विराजती हैं मां सरस्वती

दिन के इस पहर में जुबान पर विराजती हैं मां सरस्वती
2

हिंदू मान्यता के अनुसार, मां सरस्वती दिन में एक बार हर व्यक्ति की जीभ पर आती हैं. यह समय दिन का पहला पहर यानी सुबह होती है. सुबह की शुरुआत को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है. इसी ब्रह्म मुहूर्त में मां सरस्वती कुछ देर के लिए व्यक्ति की जुबान पर विराजमान होती है. यह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो सूर्योदय से करीब डेढ़ से दो घंटे पहले शुरू होता है.

3.ब्रह्म मुहूर्त में इस समय जुबान पर आती हैं मां सरस्वती

ब्रह्म मुहूर्त में इस समय जुबान पर आती हैं मां सरस्वती
3

मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सुबह के 3:30 बजे से हो जाती है. दिन के पहले पहर की शुरुआत के साथ ही इसी समय पर मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती है. बताया जाता है कि 3:30 बजे से 3:45 या 4:00 बजे के बीच मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती हैं.इसकी वजह इस समय पर प्रकृति सबसे शांत होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है. इसलिए कहा जाता है कि इस समय जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते है. वह बहुत ही प्रभावशाली होता है. इसलिए इस समय में हमेशा पॉजिटिव बातें ही करनी या बोलनी चाहिए. 

4.ब्रह्म मुहूर्त में बोलनी चाहिए पॉजिटिव बातें

ब्रह्म मुहूर्त में बोलनी चाहिए पॉजिटिव बातें
4

शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह साढ़े तीन बजे से शुरू होकर सूर्यादय से पहले तक रहता है. ऐसे में इस समय में किसी भी व्यक्ति को अच्छी बातें बोलनी चाहिए. इनमें एक विशेष शक्ति होती है, जो बोले गये शब्दों में जान डालकर इन्हें सिद्ध करती है.

5.ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करने चाहिए ये तीन काम

ब्रह्म मुहूर्त में जरूर करने चाहिए ये तीन काम
5

ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद करें और उनका शुक्रियादा करें. इसके साथ ही मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें. इससे मन शांत रहता है और पॉजिटिवीटी आती है.

6.ब्रह्म मुहूर्त में करें मंत्रों का जप

ब्रह्म मुहूर्त में करें मंत्रों का जप
6

अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त इसका सबसे शुभ और उत्तम समय है. इस समय पर किया गया जप कई गुणा फलदायक होता है.

 

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

