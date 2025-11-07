Maa Saraswati Sit Tongue: दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

3 . ब्रह्म मुहूर्त में इस समय जुबान पर आती हैं मां सरस्वती

मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सुबह के 3:30 बजे से हो जाती है. दिन के पहले पहर की शुरुआत के साथ ही इसी समय पर मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती है. बताया जाता है कि 3:30 बजे से 3:45 या 4:00 बजे के बीच मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती हैं.इसकी वजह इस समय पर प्रकृति सबसे शांत होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है. इसलिए कहा जाता है कि इस समय जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते है. वह बहुत ही प्रभावशाली होता है. इसलिए इस समय में हमेशा पॉजिटिव बातें ही करनी या बोलनी चाहिए.