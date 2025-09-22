Navratri: मां दुर्गा के शेर का क्या है नाम? जानें 'माता शेरावली' के सवारी के पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य

2 . पौराणिक कथा

कथा के अनुसार, देवी पार्वती एक समय घोर तपस्या कर रही थीं और उसी तपस्या के दौरान एक सिंह यानी शेर ने उन्हें देखा और सोचा कि जैसे ही देवी की तपस्या समाप्त होगी, वह उन्हें अपना आहार बनाएगा. लेकिन देवी पार्वती की तपस्या वर्षों तक चलती रही और इतने समय तक शेर भी वहीं बैठा रहा भूखा-प्यासा, बिना हिले-डुले. शेर ने लगातार अपनी भूख और प्यास को दबाकर देवी की तपस्या में विघ्न नहीं डाला, न ही तपस्या को छोड़कर वहां से गया.