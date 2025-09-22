Navratri: मां दुर्गा के शेर का क्या है नाम? जानें 'माता शेरावली' के सवारी के पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य

iPhone से लेकर Google Pixel और Samsung तक, Flipkart BBD Sale में 55,000 रुपए तक सस्ते हुए ये स्मार्टफोन
धर्म
Abhay Sharma | Sep 22, 2025, 06:35 PM IST
1.क्या है मां दुर्गा की सवारी का नाम?
मां दुर्गा की सवारी सिंह का नाम सोमनंदी, केसरी और दमन है, जो कि असीम शक्ति, साहस, और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. यह दर्शाता है कि मां दुर्गा की शक्ति और सामर्थ्य अद्वितीय है और वह हर बुराई से निडर होकर सामना करने वाली हैं.
2.पौराणिक कथा
कथा के अनुसार, देवी पार्वती एक समय घोर तपस्या कर रही थीं और उसी तपस्या के दौरान एक सिंह यानी शेर ने उन्हें देखा और सोचा कि जैसे ही देवी की तपस्या समाप्त होगी, वह उन्हें अपना आहार बनाएगा. लेकिन देवी पार्वती की तपस्या वर्षों तक चलती रही और इतने समय तक शेर भी वहीं बैठा रहा भूखा-प्यासा, बिना हिले-डुले. शेर ने लगातार अपनी भूख और प्यास को दबाकर देवी की तपस्या में विघ्न नहीं डाला, न ही तपस्या को छोड़कर वहां से गया.
3.मां दुर्गा ने बनाया अपना वाहन
जब देवी पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी को गौरवर्ण यानी उज्जवल रंग का वरदान दिया. फिर देवी पार्वती ने देखा कि शेर भी उनके साथ भूखा-प्यासा बैठा रहा और तपस्या के दौरान उनकी प्रतीक्षा करता रहा. देवी नें शेर की निष्ठा और तपस्या से प्रभावित होकर शेर को अपना वाहन बना लिया.
4.सेवा, त्याग और तपस्या का प्रतीक
शेर की सेवा, त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाने लगा. शेर ने देवी पार्वती की तपस्या के दौरान जिस तरह प्रकार संयम रखा, इसलिए वह आज भी देवी के साथ उनकी सवारी के रूप में रहता है. इसके अलावा मां दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक शेर, उन्हें हर बुराई से मुकाबला करने की ताकत और धैर्य का प्रतीक बनाता है.
5.आध्यात्मिक महत्व
शेर न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वह आत्म-नियंत्रण और संयम का भी प्रतीक माना गया, जिस तरह शेर ने अपनी भूख को नियंत्रित किया और देवी के तप में खलल नहीं डाला, वह हमें जीवन में संयम और आत्म-नियंत्रण का महत्व सिखाता है. इतना ही नहीं शेर के साथ मां दुर्गा का जुड़ाव यह दर्शाता है कि जीवन में शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है, जब हम अपने भीतर के क्रोध, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएं.