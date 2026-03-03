Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि

3 . राशिअनुसार करें इन चीजों का दान

ग्रहण के बाद कुछ चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है. ज्योतिष की मानें तो राशि अनुसार दान करना बेहद शुभ होता है. इसलिए ग्रहण के बाद मेष राशि के जातक जरूरतमंदों को मसूर की दाल दान करें. वृषभ राशि वाले सुखों में बढ़ोतरी के बाद चावल या आटे का दान करें. मिथुन राशि वाले को गौशाला में अन्न और धन का दान करें. इसके साथ कर्क राशि वाले चंद्र ग्रण के बाद खीर का दान करें. इससे तनाव और समस्याओं से मुक्ति मिलती है. वहीं सिंह राशि के जातक गेहूं का दान करें.

(Credit Image AI)