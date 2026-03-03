FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण के बाद राशि अनुसार जरूर करें इन चीजों का दान, घर आएंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगी सुख समृद्धि

इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण आज यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर पड़ रहा है. यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसका असर देश दुनिया और सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा. इसी वजह सूतक भी मान्य होगा. ग्रहण के समय पृथ्वी पर मायावी ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है. इसके लिए ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन जरूर करें...

Nitin Sharma | Mar 03, 2026, 10:01 AM IST

1.ग्रहण के दौरान जरूर करें ये काम

1

ग्रहण के दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु और महादेव के नाम और मंत्र जप करें. ऐसा करने से मायावी ग्रह की कुदृष्टि से मुक्ति मिल सकती है. इसके साथ ही ग्रहण के बाद पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें. इसके बाद मंदिर के कपाट खोलकर साफ सुथारा करें. घर में जल डालकर भगवान विष्णु की पूजा करें. पूजा के बाद अन्न और धन का दान करें. 

(Credit Image AI)

2.ग्रहण से लेकर सूतक तक का समय

2

सूतक की शुरुआत सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा. सूतक समापन शाम 06 बजकर 46 मिनट होगा. ऐसे में सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाएंगे. इसके साथ ही खाना बनाने से लेकर खाना तक अशुभ माना जाता है. हालांकि इस दौरान बीमारी या अन्य समस्याओं से परेशान हैं तो  खाना न छोड़ें.

(Credit Image AI)

3.राशिअनुसार करें इन चीजों का दान

3

ग्रहण के बाद कुछ चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है. ज्योतिष की मानें तो राशि अनुसार दान करना बेहद शुभ होता है. इसलिए ग्रहण के बाद मेष राशि के जातक जरूरतमंदों को मसूर की दाल दान करें. वृषभ राशि वाले सुखों में बढ़ोतरी के बाद चावल या आटे का दान करें. मिथुन राशि वाले को गौशाला में अन्न और धन का दान करें. इसके साथ कर्क राशि वाले चंद्र ग्रण के बाद खीर का दान करें. इससे तनाव और समस्याओं से मुक्ति मिलती है. वहीं सिंह राशि के जातक गेहूं का दान करें. 

(Credit Image AI)

4.मूंग से लेकर काले तिल का दान

4

कन्या राशि के जातक बुध देव की कृपा प्राप्ति के लिए चंद्र ग्रहण के बाद मूंगदाल का दान करें. तुला राशि वाले सफेद रंग के कपड़ों का दान करें. इसे चंद्रमा मजबूत होता है. वहीं वृश्चिक राशि वाले ग्रह के बाद लाल रंग के कपड़े दान करें. इससे नौकरी में सफलता मिल सकती है. धनु राशि वाले मकई या चने का दान करें. इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.चंद्र ग्रहण के बाद का दान

5

धनु राशि के जातक चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद किसी गरीब को मकई और चने की दाल का दान करें. इससे श्रीहरि की कृपा प्राप्त होगी. वहीं मकर राशि वाले साबुत उड़द दाल की दान करें. कुंभ राशि वाले काले तिल और सरसों का दान करें. वहीं मीन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद पीले रंग के कपड़े दान करने चाहिए. इससे व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है.

(Credit Image AI)

6.डिस्क्लेमर

6

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

