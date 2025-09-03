FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा

ये हैं भारत की 5 सबसे आलीशान और महंगी ट्रेनें, इसके किराये में खरीद लेंगे 2BHK फ्लैट

क्या किंग कोहली के लिए अलग हैं BCCI के नियम? विराट को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद उठे सवाल

Mouth Fungel Remedies: मुंह के छालों से हैं परेशान तो नारियल तेल से लेकर हल्दी का ऐसे करें इस्तेमाल, झट से मिल जाएगा आराम

Numerology: कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगावा देगा ये मोबाइल नंबर, हर कदम पर आएगी रुकावट

कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'

शाम के समय भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें लेनदेन, घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी, पैसे-पैसे के लिए हो जाएंगे मोहताज

पेशाब में दिखने वाले ये 2 लक्षण हाई कोलेस्ट्रॉल को देते हैं संकेत, समझ लें नसों में रुक रहा है ब्लड सर्कुलेशन

ICAI CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं स्थगित? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

धर्म

Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा

ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है. 7 सितंबर 2025 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा, लेकिन इन तीन राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है. इन्हें धन लाभ के योग हैं. ये हैं वो भाग्यशाली राशियां.

नितिन शर्मा | Sep 03, 2025, 01:20 PM IST

1.साल का दूसरा चंद्र ग्रहण

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण
1

साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. ऐसे में सूतक काल भी मान्य होगा. यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद माह की पूर्णिमा को लगेगा, जिसके साथ ही पितृ पक्ष भी शुरू हो जाएगा.

2.शनि की राशि कुंभ में लगेगा चंद्र ग्रहण

शनि की राशि कुंभ में लगेगा चंद्र ग्रहण
2

यह चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा. इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. ऐसे में इसका असर 12 राशियों के लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा, लेकिन 12 राशियों में से इन तीन राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं किन तीन राशियों पर चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा.

3.चंद्र ग्रहण 2025 की तिथि और समय

चंद्र ग्रहण 2025 की तिथि और समय
3

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास है. इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रविवार, 7 सितंबर को रात 9 बजकर 58 मिनट पर लगेगा. यह 8 सितंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 7 सितंबर को दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण पूरी तरह से लाल दिखाई देगा. इसे ब्लड मून भी कहते हैं. इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा.

4.मिथुन राशि

मिथुन राशि
4

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा . आपको कई क्षेत्रों में अपार सफलता मिल सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप आय के नए स्रोत बना सकते हैं. अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक है. अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की बात करें तो पदोन्नति के साथ-साथ आपको मान-सम्मान भी मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

5.मकर राशि

मकर राशि
5

साल का आखिरी चंद्रग्रहण मकर राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है . मकर राशि वालों को नौकरी, व्यापार जैसी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है. लंबे समय से चले आ रहे कष्ट और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी. इसके अलावा कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार भी अच्छा चलेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

6.धनु राशि

धनु राशि
6

धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ परिणाम लेकर आ रहा है. इस दौरान आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने के कई मौके मिल सकते हैं. इसके साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपको अच्छी किस्मत का साथ मिल सकता है. आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, जिनसे आपको काफी लाभ होगा. दांपत्य जीवन और रिश्तों में मधुरता आएगी. छात्रों के लिए यह समय सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. आध्यात्म की ओर आपका रुझान अधिक रहेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

