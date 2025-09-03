Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा

Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस
नितिन शर्मा | Sep 03, 2025, 01:20 PM IST
1.साल का दूसरा चंद्र ग्रहण
साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. ऐसे में सूतक काल भी मान्य होगा. यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद माह की पूर्णिमा को लगेगा, जिसके साथ ही पितृ पक्ष भी शुरू हो जाएगा.
2.शनि की राशि कुंभ में लगेगा चंद्र ग्रहण
यह चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा. इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. ऐसे में इसका असर 12 राशियों के लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा, लेकिन 12 राशियों में से इन तीन राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं किन तीन राशियों पर चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा.
3.चंद्र ग्रहण 2025 की तिथि और समय
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास है. इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रविवार, 7 सितंबर को रात 9 बजकर 58 मिनट पर लगेगा. यह 8 सितंबर 2025 को दोपहर 1 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 7 सितंबर को दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण पूरी तरह से लाल दिखाई देगा. इसे ब्लड मून भी कहते हैं. इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा.
4.मिथुन राशि
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा . आपको कई क्षेत्रों में अपार सफलता मिल सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप आय के नए स्रोत बना सकते हैं. अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक है. अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की बात करें तो पदोन्नति के साथ-साथ आपको मान-सम्मान भी मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
5.मकर राशि
साल का आखिरी चंद्रग्रहण मकर राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है . मकर राशि वालों को नौकरी, व्यापार जैसी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है. लंबे समय से चले आ रहे कष्ट और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी. इसके अलावा कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार भी अच्छा चलेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.
6.धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ परिणाम लेकर आ रहा है. इस दौरान आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने के कई मौके मिल सकते हैं. इसके साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपको अच्छी किस्मत का साथ मिल सकता है. आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, जिनसे आपको काफी लाभ होगा. दांपत्य जीवन और रिश्तों में मधुरता आएगी. छात्रों के लिए यह समय सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. आध्यात्म की ओर आपका रुझान अधिक रहेगा.
