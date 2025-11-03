Lucky Zodiac Signs: इन 4 राशियों के लोगों की नवंबर में रहेगी मौज, धन संपत्ति के साथ बनेंगे सभी काम

4 . वृषभ राशि

आपका स्वामी ग्रह शुक्र इस समय अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा. कार्यक्षेत्र में यश और सम्मान में वृद्धि होगी. नई नौकरी या निवेश की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. ज़मीन, मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी.