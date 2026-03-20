Palmistry On girls Hand: इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत

6 . हथेली तराजू और बैल का निशान

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हस्तरेखा के अनुसार, जिन लड़कियों की हथेली में तराजू, बैल या फिर हथेली का निशान बना होता है. उनकी शादी किसी राजघराने में होती है. उनका पति बड़ा उद्योगपित होता है. ऐसी लड़कियों को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाले लड़कों को व्यापार में कभी घाटा नहीं होता. इनकी उम्र बढ़ने के साथ तरक्की बढ़ती जाती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

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