Palmistry On girls Hand: इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत

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धर्म
Nitin Sharma | Mar 20, 2026, 01:19 PM IST
1.हथेलियों पर मौजूद चिन्ह
हथेलियों पर मौजूद ये निशान न सिर्फ विवाह होने और न होने का संकेत देते हैं, बल्कि इन्हें देखकर यह भी पता लगता है कि उनका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है. इसी में कुछ लड़कियों की हाथ की रेखाएं और उसमें बनने वाले चिह्न भी उनके होने वाले पति के भविष्य का संकेत देते हैं.
2.राजशाही ठाठ
हस्तरेखा शास्त्र की मानें तो जिन लड़कियों की हथेलियों में ये चिन्ह होते हैं. उन्हें जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती. इन्हें धनवान पति मिलने के साथ ही पूरा जीवन राजशाही ठाठ के साथ बितता है. आइए जानते हैं हथेलियों में वे कौन सी रेखाएं और निशान हैं, जो जीवन में अच्छा दांपत्य जीवन और अमीरी का संकेत देते हैं.
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3.हथेली में ध्वज या रथ का निशान
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लड़कियों की हथेली के बीच ध्वज या फिर रथ का निशान बना होता है. ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं. इनके भाग्य से ही इनके पति की किस्मत भी खुल जाती है. इनकी शादी किसी बड़े पद पर तैनात अधिकारी या फिर बड़े बिजनेसमैन से होती है.शादी के बाद इन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.
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4.हथेली पर स्वास्तिक या लालिमा होना
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जिन लड़कियों की हथेलियां गुलाबी या उनमें हल्की लालिमा होती है. वे लक्ष्मी का रूप होती है. वहीं जिनकी हथेलियों में स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है. उन्हें जीवन में आर्थिंक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. इनके पास खूब पैसा होता है.
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5.हथेली पर कमल और मछली का निशान
जिन लड़कियों की हथेली में रेखाओं के बीच कमल या मछली का निशान होता है. ऐसी लड़कियों का भविष्य बेहद सुनहरा होता है. इनके भाग्य से इनके पति की किस्मत भी चमक उठती है. इन्हें जीवन में कभी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं पड़ती.
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6.हथेली तराजू और बैल का निशान
हस्तरेखा के अनुसार, जिन लड़कियों की हथेली में तराजू, बैल या फिर हथेली का निशान बना होता है. उनकी शादी किसी राजघराने में होती है. उनका पति बड़ा उद्योगपित होता है. ऐसी लड़कियों को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाले लड़कों को व्यापार में कभी घाटा नहीं होता. इनकी उम्र बढ़ने के साथ तरक्की बढ़ती जाती है.
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डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.
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