Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ

2 . मेष और वृषभ राशि वाले धारण करें ये रत्न

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ज्योतिष की मानें कोई भी रत्न को धारण करने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लें. उन्हें अपनी कुंडली दिखाये. इसी बाद नियम और प्रक्रिया का पालन कर रत्न को धारण करें. रत्न शास्त्र के अनुसार, मेष राशि के जातकों को मूंगा रत्न अंगूठी के लॉकेट के रूप में धारण करना चाहिए. यह रत्न साहस, ऊर्जा और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है. वहीं वृषभ राशि के लोगों हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करना शुभ होता है. यह रत्न आकर्षण, सुख-सुविधाओं और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि का प्रतिक माना जाता है. यह शुक्र ग्रह को मजबूत करता है. इससे जीवन में लग्जरी आती है.

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