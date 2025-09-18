Numerology: इस मूलांक के लोगों की शानदार होती है Love Life, हर परिस्थिति से लड़कर 'प्रेम विवाह' में होते हैं सफल

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दूसरी बार इस दिन को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, नोट कर लें तारीख
Abhay Sharma | Sep 18, 2025, 03:30 PM IST
1.प्रेम विवाह में मिलती है सफलता
प्रेम करना और प्रेम कहानी को विवाह तक पहुंचाना आसान नहीं होता है. यही वजह है कि अक्सर लोग अपने विवाह को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं. आइए जानते हैं उन चार मूलांकों के बारे में, जिनके जातक आमतौर पर प्रेम विवाह की दिशा में आगे बढ़ते हैं और इनकी लव लाइफ अच्छी होती है.
2.मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12 या 21 जन्म तारीख वाले लोगों का मूलांक 3 होता है. ये लोग आमतौर पर मिलनसार होते हैं और दूसरों को अपनी बातों और व्यवहार से आकर्षित करने में सक्षम होते हैं. ये जब प्रेम में पड़ते हैं, तो अपने साथी को जीवनसाथी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रेम विवाह में सफल होते हैं.
3.मूलांक 5
5, 14 या 23 जन्म तारीख वालों का मूलांक 5 होता है और ये लोग बेहद रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, इन्हें आजादी पसंद होती है और ये अपने रिश्तों में ईमानदार रहते हैं. ऐसे जातक अक्सर अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलने में सफल होते हैं.
4.मूलांक 6
6, 15 या 24 जन्म तारीख वाले लोगों का मूलांक 6 होता है और ये जातक बेहद भावुक और प्यार के मामले में संवेदनशील होते हैं. साथी से गहरा जुड़ाव महसूस करने वाले ये लोग जब किसी से प्यार करते हैं, तो जीवनभर का साथ देने की भावना रखते हैं. इसलिए ये लोग प्रेम विवाह में यकीन रखते हैं.
5.मूलांक 9
9, 18 या 27 जन्म तारीख वाले लोग मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं और ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी होते हैं. ये सामाजिक सीमाओं और परंपराओं को चुनौती देते हुए अपने प्रेम को विवाह तक ले जाते हैं. अपने फैसले पर अडिग रहने वाले ये लोग प्रेम विवाह की दिशा में किसी भी हद तक चले जाते हैं.
6.अच्छी लव लाइफ
एक अच्छी लव लाइफ तभी बनेगी, जब आपका पार्टनर भी आपका साथ दे. इसके अलावा रिश्ते में ईमानदारी होना, सेंसिटिविटी, इज्जत, मैच्योरिटी और प्यार होना भी जरूरी है. इन्हीं खास गुणों से ही रिश्ता मजबूत बनता है.