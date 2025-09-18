FacebookTwitterYoutubeInstagram
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दूसरी बार इस दिन को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, नोट कर लें तारीख

ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा

क्या है क्वालिटी बार कब्जा केस? जिसमें आजम खान को HC से मिली राहत, 2 साल बाद जेल से आ सकते हैं बाहर

Numerology: इस मूलांक के लोगों की शानदार होती है Love Life, हर परिस्थिति से लड़कर 'प्रेम विवाह' में होते हैं सफल

क्या होती है किंग कोबरा की Dry Bite? जानें इस 'जहर के राजा' के बारे में रहस्यमयी बातें

Delhi-NCR में फैल रहा H3N2 फ्लू! 10 में से 7 घर में इस वायरस का प्रकोप, ये लक्षण दिखते ही कराएं जांच

वॉलेट में से नोट निकालकर पढ़िए इतिहास, जानें Indian Currency पर दिखती हैं कौन सी 6 UNESCO धरोहरें

Bigg Boss 19: टास्क में अग्रेसिव हुए अभिषेक बजाज, आवेज़ दरबार को मारा धक्का, अमाल से उलझे और फिर...

Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': राहुल गांधी ने किया वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़े का दावा, कहा- मोबाइल से हटाए गए नाम

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

धर्म

Numerology: इस मूलांक के लोगों की शानदार होती है Love Life, हर परिस्थिति से लड़कर 'प्रेम विवाह' में होते हैं सफल

Love Numerology:अंक शास्त्र की मदद से हम किसी के करियर, सेहत और विवाह और लव लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको उन मूलांक के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी लव लाइफ शानदार होती है और ये प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं. 

Abhay Sharma | Sep 18, 2025, 03:30 PM IST

1.प्रेम विवाह में मिलती है सफलता

प्रेम विवाह में मिलती है सफलता
1

प्रेम करना और प्रेम कहानी को विवाह तक पहुंचाना आसान नहीं होता है. यही वजह है कि अक्सर लोग अपने विवाह को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं. आइए जानते हैं उन चार मूलांकों के बारे में, जिनके जातक आमतौर पर प्रेम विवाह की दिशा में आगे बढ़ते हैं और इनकी लव लाइफ अच्छी होती है.  

2.मूलांक 3

मूलांक 3
2

किसी भी महीने की 3, 12 या 21 जन्म तारीख वाले लोगों का मूलांक 3 होता है. ये लोग आमतौर पर मिलनसार होते हैं और दूसरों को अपनी बातों और व्यवहार से आकर्षित करने में सक्षम होते हैं. ये जब प्रेम में पड़ते हैं, तो अपने साथी को जीवनसाथी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रेम विवाह में सफल होते हैं. 

3.मूलांक 5 

मूलांक 5 
3

5, 14 या 23 जन्म तारीख वालों का मूलांक 5 होता है और ये लोग बेहद रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, इन्हें आजादी पसंद होती है और ये अपने रिश्तों में ईमानदार रहते हैं. ऐसे जातक अक्सर अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलने में सफल होते हैं.  

4.मूलांक 6

मूलांक 6
4

6, 15 या 24 जन्म तारीख वाले लोगों का मूलांक 6 होता है और ये जातक बेहद भावुक और प्यार के मामले में संवेदनशील होते हैं. साथी से गहरा जुड़ाव महसूस करने वाले ये लोग जब किसी से प्यार करते हैं, तो जीवनभर का साथ देने की भावना रखते हैं. इसलिए ये लोग प्रेम विवाह में यकीन रखते हैं. 

5.मूलांक 9

मूलांक 9
5

9, 18 या 27 जन्म तारीख वाले लोग मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं और ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी होते हैं. ये सामाजिक सीमाओं और परंपराओं को चुनौती देते हुए अपने प्रेम को विवाह तक ले जाते हैं. अपने फैसले पर अडिग रहने वाले ये लोग प्रेम विवाह की दिशा में किसी भी हद तक चले जाते हैं.  

6.अच्छी लव लाइफ

अच्छी लव लाइफ
6

एक अच्छी लव लाइफ तभी बनेगी, जब आपका पार्टनर भी आपका साथ दे. इसके अलावा रिश्ते में ईमानदारी होना, सेंसिटिविटी, इज्जत, मैच्योरिटी और प्यार  होना भी जरूरी है. इन्हीं खास गुणों से ही रिश्ता मजबूत बनता है. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

