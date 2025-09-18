Numerology: इस मूलांक के लोगों की शानदार होती है Love Life, हर परिस्थिति से लड़कर 'प्रेम विवाह' में होते हैं सफल

2 . मूलांक 3

किसी भी महीने की 3, 12 या 21 जन्म तारीख वाले लोगों का मूलांक 3 होता है. ये लोग आमतौर पर मिलनसार होते हैं और दूसरों को अपनी बातों और व्यवहार से आकर्षित करने में सक्षम होते हैं. ये जब प्रेम में पड़ते हैं, तो अपने साथी को जीवनसाथी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रेम विवाह में सफल होते हैं.