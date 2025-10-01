Numerology: 'मैं बढ़िया तू भी बढ़िया शादी कर ले सांवरिया', Numerologist से जानें किन मूलांक वाले बनते हैं पावर कपल?

5 . एक-दूसरे की रिस्पेक्ट

मूलांक 1 और मूलांक 9 ये दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. 1 आगे बढ़ता है अपने विज़न के साथ तो 9 काम में तेजी से जुट जाता है. ऐसे में जब ये एक साथ होते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. बस इन दोनों में से किसी में अहं न आए.