Numerology: 'मैं बढ़िया तू भी बढ़िया शादी कर ले सांवरिया', Numerologist से जानें किन मूलांक वाले बनते हैं पावर कपल?

Abhay Sharma | Oct 01, 2025, 03:56 PM IST
1.मूलांक 1 और मूलांक 9
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 और मूलांक 9 का रिश्ता बहुत ही बेहतरीन और प्यार भरा होता है. ज्योतिष में मूलांक 1 को सूर्य से प्रभावित और मूलांक 9 को मंगल से प्रभावित माना गया है, ऐसे में इनके बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध समय के साथ बढ़ता है.
2.मूलांक 1 और 9 की जोड़ी
Numerologist Priyanka Luthra Khanna ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मूलांक 1 और 9 की जोड़ी के बारे में बताते हुए एक गाना गाती हैं. 'मैं बढ़िया तू भी बढ़िया शादी कर ले सांवरिया, फूटेंगी फिर फुलझड़ियां बढ़िया-बढ़िया'...
3.पावर कपल
Numerologist कहती हैं कि 1 और 9 के पावर कपल होने का राज है कि इन दोनों ही मूलांक के गुण काफी सेम हैं. यह एक जोश से भरी जोड़ी है और दोनों ही लीडर, आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर होते हैं.
4.सूर्य मंगल साथ तो सब कुशल मंगल
Priyanka Luthra कहती हैं कि जब सूर्य मंगल साथ हों तो सब कुशल मंगल ही होता है. दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं. मूलांक 1 और मूलांक 9 के लोगों को बेस्ट फ्रेंड की संज्ञा देते हैं. ईगो दोनों में होती है. लेकिन, ईगो क्लेसेज कभी नहीं होते हैं.
5.एक-दूसरे की रिस्पेक्ट
मूलांक 1 और मूलांक 9 ये दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. 1 आगे बढ़ता है अपने विज़न के साथ तो 9 काम में तेजी से जुट जाता है. ऐसे में जब ये एक साथ होते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. बस इन दोनों में से किसी में अहं न आए.
6.मूलांक 1 और 9 की जन्म तारीख जान लें.
बता दें कि मूलांक 1 के लिए जन्म तारीख है 1, 10, 19 या 28, इसके अलावा मूलांक 9 की जन्म तारीख है 9, 18 या 27. इन तारीखों पर जन्मे लोग अच्छे और पावर कपल बन सकते हैं.