एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?

ODI में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक के नाम 3 डबल सेंचुरी

नेपाल की नई सरकार के सामने Gen-Z की अटपटी शर्त, क्या सुशीला कार्की कर पाएंगी इसे पूरा? जानिए क्या है मामला

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं एमएस धोनी

Love Compatibility by Zodiac: प्यार के मामले में इन 4 राशियों का खराब है ट्रैक रिकॉर्ड! इनके साथ डेटिंग रिश्ते में ले आएगा तूफान

प्रशांत किशोर के आरोपों का रहस्य, बीजेपी से ज्यादा रहस्यमय है नीतीश कुमार की चुप्पी

Katrina Kaif Pregnancy: पेरेंट्स बनने वाले हैं विक्की कौशल और कटरीना कैफ, लिखा- ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय...

ICAI CA Datesheet 2025: कब होंगी सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की परीक्षाएं? यहां से डाउनलोड करें शेड्यूल

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग हुए बीमार, ऐसे करें असली और नकली की पहचान

धर्म

Love Compatibility by Zodiac: प्यार के मामले में इन 4 राशियों का खराब है ट्रैक रिकॉर्ड! इनके साथ डेटिंग रिश्ते में ले आएगा तूफान

Love Compatibility by Zodiac: ज्योतिष शास्त्र  के अनुसार ये 4 राशियां ब्रह्मांडीय रूप से असंगत माना जाती हैं, इन्हें कभी एक दूसरे के साथ डेट नहीं करना चाहिए. ये रिश्ते शुरू से ही बर्बाद होने लगते हैं. क्या आपकी राशि भी इस सूची में है? आइए जानें..

Abhay Sharma | Sep 23, 2025, 04:06 PM IST

1.इन 4 राशियों से डेटिंग न करें

इन 4 राशियों से डेटिंग न करें
1

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो चलते ही नहीं. इसके लिए आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें. क्योंकि इन राशियों का व्यक्तित्व बहुत अलग होता है और इनके  साथ निभाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि यह प्यार समझ पर आधारित होता है, लेकिन इन जोड़ों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

2.मेष और कर्क राशि 

मेष और कर्क राशि 
2

मेष राशि वालों को रोमांच पसंद है, पर कर्क राशि वालों को आराम पसंद है. ऐसे में एक को रोमांच चाहिए तो दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा. उनके यही मतभेद गलतफहमियों का कारण बन सकते हैं. हालांकि माना जाता है कि धैर्य के साथ इसपर वे संतुलन पा सकते हैं.

3.वृषभ और कुंभ राशि 

वृषभ और कुंभ राशि 
3

ज्योतिष शास्त्र  के अनुसार वृषभ स्थिरता चाहता है, जबकि कुंभ परिवर्तन पसंद करता है. वृषभ को दिनचर्या पसंद है, जबकि कुंभ नवीनता चाहता है. उनकी परस्पर विरोधी जीवनशैली टकराव पैदा कर सकती है, जिससे इनके बीच दीर्घकालिक सामंजस्य एक चुनौती बन जाता है.   

4.मिथुन और कन्या राशि

मिथुन और कन्या राशि
4

मिथुन राशि वाले चंचल और सहज होते हैं, जबकि कन्या व्यावहारिक और विस्तार पर ध्यान देने वाले होते हैं. मिथुन राशि वाले विविधता पसंद करते हैं, जबकि कन्या राशि वाले व्यवस्था पसंद करते हैं. उनके अलग-अलग दृष्टिकोण निराशा का कारण बन सकते हैं.  

TRENDING NOW

5.सिंह और वृश्चिक राशि

सिंह और वृश्चिक राशि
5

सिंह राशि वाले सुर्खियों में रहते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले निजता को महत्व देते हैं. दोनों ही दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं, जिसके कारण सत्ता संघर्ष होता है. उनके तीव्र व्यक्तित्व में टकराव हो सकता है, जिससे समझौता करना मुश्किल हो जाता है.
 

6.Disclaimer

Disclaimer
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

