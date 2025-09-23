Love Compatibility by Zodiac: प्यार के मामले में इन 4 राशियों का खराब है ट्रैक रिकॉर्ड! इनके साथ डेटिंग रिश्ते में ले आएगा तूफान

एमपी का सीएम जिसे नींद के कारण छोड़नी पड़ी थी कुर्सी, टोटका बनी वजह?
धर्म
Abhay Sharma | Sep 23, 2025, 04:06 PM IST
1.इन 4 राशियों से डेटिंग न करें
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो चलते ही नहीं. इसके लिए आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें. क्योंकि इन राशियों का व्यक्तित्व बहुत अलग होता है और इनके साथ निभाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि यह प्यार समझ पर आधारित होता है, लेकिन इन जोड़ों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
2.मेष और कर्क राशि
मेष राशि वालों को रोमांच पसंद है, पर कर्क राशि वालों को आराम पसंद है. ऐसे में एक को रोमांच चाहिए तो दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा. उनके यही मतभेद गलतफहमियों का कारण बन सकते हैं. हालांकि माना जाता है कि धैर्य के साथ इसपर वे संतुलन पा सकते हैं.
3.वृषभ और कुंभ राशि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ स्थिरता चाहता है, जबकि कुंभ परिवर्तन पसंद करता है. वृषभ को दिनचर्या पसंद है, जबकि कुंभ नवीनता चाहता है. उनकी परस्पर विरोधी जीवनशैली टकराव पैदा कर सकती है, जिससे इनके बीच दीर्घकालिक सामंजस्य एक चुनौती बन जाता है.
4.मिथुन और कन्या राशि
मिथुन राशि वाले चंचल और सहज होते हैं, जबकि कन्या व्यावहारिक और विस्तार पर ध्यान देने वाले होते हैं. मिथुन राशि वाले विविधता पसंद करते हैं, जबकि कन्या राशि वाले व्यवस्था पसंद करते हैं. उनके अलग-अलग दृष्टिकोण निराशा का कारण बन सकते हैं.
5.सिंह और वृश्चिक राशि
सिंह राशि वाले सुर्खियों में रहते हैं, जबकि वृश्चिक राशि वाले निजता को महत्व देते हैं. दोनों ही दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं, जिसके कारण सत्ता संघर्ष होता है. उनके तीव्र व्यक्तित्व में टकराव हो सकता है, जिससे समझौता करना मुश्किल हो जाता है.