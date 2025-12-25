FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा रेलवे का बढ़ा हुआ किराया | KGMU लखनऊ के डॉक्टर्स के बड़े आरोप- कैंपस में रेडिक्लाइजेशन गैंग एक्टिव, कुछ लोगों ने इस मामले को दबाकर रखा, संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी | लखनऊ में 10 लाख का ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा चोरी, CCTV में चोर कैद, ढूंढने वाले को 50 हज़ार नगद इनाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान पर्दे पर दिखेंगे एक साथ! इस फिल्म को लेकर मिथुन चक्रवर्ती दिया अपडेट

रजनीकांत, मोहनलाल और शाहरुख खान पर्दे पर दिखेंगे एक साथ! इस फिल्म को लेकर मिथुन चक्रवर्ती दिया अपडेट

‘मैं तेरे जैसा ही हूं...', सांसद खेल महोत्सव में दिखा PM मोदी का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

‘मैं तेरे जैसा ही हूं...', सांसद खेल महोत्सव में दिखा PM मोदी का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब

क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब

Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते

2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते

Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

HomePhotos

धर्म

Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते

दिसंबर 2025 के खत्म होने के साथ ही अगले हफ्ते से 2026 की शुरुआत होने जा रही है. यह साल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहद खास होने वाला है. इसकी वजह इस साल को सूर्य का साल माना गया है. इसकी वजह ज्योतिष में माने तो हर साल किसी न किसी ग्रह के प्रभाव में होता है. ऐसे में 2026 में सूर्य का प्रभाव रहेगा.

नितिन शर्मा | Dec 25, 2025, 04:42 PM IST

1.सूर्य का साल है 2026

सूर्य का साल है 2026
1

अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक के अंक का अलग अलग महत्व होता है. यह अंक किसी न किसी ग्रह से प्रभावी होते हैं. इनमें 2026 सूर्य ग्रह से प्रभावी है. इसकी वजह अंक योग निकाले तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 फिर 1 + 0 = 1. यानी अंक 1 हुआ. इसका स्वामी सूर्य को माना गया है.

Advertisement

2.सूर्य से मिलेगी ये चीजें

सूर्य से मिलेगी ये चीजें
2

हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को मान-सम्मान, नेतृत्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा और नई शुरुआत का कारक माना गया है. ऐसे में साल 2026 में इन क्षेत्र में कई बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि सूर्य को प्रसन्न कर आप इस साल 2026 में अपार सफलता, तरक्की और मान-सम्मान प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में सूर्य से जुड़ी किन चीजों को घर लाना शुभ रहेगा...

3.घर में लगाएं सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर

घर में लगाएं सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर
3

घर में लगाएं सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीरसाल 2026 की शुरुआत के साथ ही घर के अंदर सूर्यदेव तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें. इसे पूर्व दिशा में रखना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी.

4.तांबे का सूर्य चिन्ह

तांबे का सूर्य चिन्ह
4

इस साल घर के अंदर तांबे से बना सूर्य चिन्ह लगाना बेहद शुभ रहेगा. इसे घर के मुख्य द्वार या पूर्व दिशा की दिवार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हेागा. इसके साथ ही करियर में कामयाबी प्राप्त होगी. 

TRENDING NOW

5.सूर्य देव की सात घोड़े वाली तस्वीर

सूर्य देव की सात घोड़े वाली तस्वीर
5

घर के अंदर सूर्य देव के सात घोड़ों और रथ वाली तस्वीर लगाना शुभ होता है. इस तस्वीर को घर की पूर्व दिशा में लगाने से मान सम्मान मिलता है. ज्ञान और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे. 

6.तांबे से बनी चीजें

तांबे से बनी चीजें
6

अगर कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हैं तो 2026 में तांबे से बनी चीजों को घर में लाये. तांबे का लौटा, गिलास या बर्तन लाने से शुभता आती है. तांबे के बर्तन में पानी पीने से सूर्य चमक जाएगा. तरक्की के द्वार खुलेंगे.  

7.नियमित रूप से दें जल

नियमित रूप से दें जल
7

सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 2026 की शुरुआत के साथ ही नियमित रूप से सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें. जल वाले लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत जरूर मिलाएं.

8.गुड़ और गेहूं का दान

गुड़ और गेहूं का दान
8

अगर कुंडली में सूर्यदोष या काम में बाधा आ रही है तो रविवार के दिन ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः'मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें. इसके साथ ही गुड़ और गेहूं का दान जरूर करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम
धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
MORE
Advertisement