Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते

धर्म
नितिन शर्मा | Dec 25, 2025, 04:42 PM IST
1.सूर्य का साल है 2026
अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 तक के अंक का अलग अलग महत्व होता है. यह अंक किसी न किसी ग्रह से प्रभावी होते हैं. इनमें 2026 सूर्य ग्रह से प्रभावी है. इसकी वजह अंक योग निकाले तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 फिर 1 + 0 = 1. यानी अंक 1 हुआ. इसका स्वामी सूर्य को माना गया है.
2.सूर्य से मिलेगी ये चीजें
हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को मान-सम्मान, नेतृत्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा और नई शुरुआत का कारक माना गया है. ऐसे में साल 2026 में इन क्षेत्र में कई बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि सूर्य को प्रसन्न कर आप इस साल 2026 में अपार सफलता, तरक्की और मान-सम्मान प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि साल 2026 में सूर्य से जुड़ी किन चीजों को घर लाना शुभ रहेगा...
3.घर में लगाएं सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीर
घर में लगाएं सूर्य देव की मूर्ति या तस्वीरसाल 2026 की शुरुआत के साथ ही घर के अंदर सूर्यदेव तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें. इसे पूर्व दिशा में रखना बेहद शुभ होता है. ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी.
4.तांबे का सूर्य चिन्ह
इस साल घर के अंदर तांबे से बना सूर्य चिन्ह लगाना बेहद शुभ रहेगा. इसे घर के मुख्य द्वार या पूर्व दिशा की दिवार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हेागा. इसके साथ ही करियर में कामयाबी प्राप्त होगी.
5.सूर्य देव की सात घोड़े वाली तस्वीर
घर के अंदर सूर्य देव के सात घोड़ों और रथ वाली तस्वीर लगाना शुभ होता है. इस तस्वीर को घर की पूर्व दिशा में लगाने से मान सम्मान मिलता है. ज्ञान और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे.
6.तांबे से बनी चीजें
अगर कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हैं तो 2026 में तांबे से बनी चीजों को घर में लाये. तांबे का लौटा, गिलास या बर्तन लाने से शुभता आती है. तांबे के बर्तन में पानी पीने से सूर्य चमक जाएगा. तरक्की के द्वार खुलेंगे.
7.नियमित रूप से दें जल
सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 2026 की शुरुआत के साथ ही नियमित रूप से सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें. जल वाले लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत जरूर मिलाएं.
8.गुड़ और गेहूं का दान
अगर कुंडली में सूर्यदोष या काम में बाधा आ रही है तो रविवार के दिन ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः'मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें. इसके साथ ही गुड़ और गेहूं का दान जरूर करें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
