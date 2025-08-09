Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

Kullu Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, IMD ने जारी की नई चेतावनी
ऋतु सिंह | Aug 09, 2025, 07:26 AM IST
1.मोबाइल नंबर का योग बता देगा शुभ-अशुभ डिजिट
अंक ज्योतिष के अनुसार मोबाइल नंबर आपके भाग्य और दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है क्योंकि हर अंक की एक अलग शक्ति होती है. कोई अंक शुभ तो कोई अंक आपके मूलांक के अनुसार अशुभ हो सकता है. तो चलिए जानें 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कौन सा नंबर शुभ है और कौन सा अशुभ. आप अपने मोबाइल नंबर का योग निकालकर जान सकते हैं कि वह आपके लिए शुभ है या अशुभ.
2.मोबाइल नंबर की गणना कैसे करें?
यह जानने के लिए कि आपका मोबाइल नंबर लकी है या अनलकी, आपको अपने दस अंकों वाले मोबाइल नंबर के सभी अंकों को एक-एक करके जोड़ना होगा. यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक परिणाम एक अंक का न हो जाए.
3.कैसे निकालें मौबाइल नंबर का मूलांक
उदाहरण के लिए: यदि आपका मोबाइल नंबर 9876543210 है: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 45 फिर, इस 45 को वापस जोड़ें: 4 + 5 = 9. इस प्रकार, अंतिम सिंगल डिजिट आपके मोबाइल नंबर का परिणाम है. तो चलिए जानें 1 से 9 तक के नंबर का भाग्यफल.
4.अंक 1
अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 1 है या पूरे नंबर का जोड़ एक है तो समझ लें आपके लिए ये नंबर शुभ है और यह अंक होता है, वे नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त करते हैं.
5.अंक 2
अंक 2 चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 2 है या पूरे नंबर का जोड़ 2 है तो समझ लें यह अंक भावनात्मक संतुलन, करुणा और रचनात्मकता के लिए अच्छा है.
6.अंक 3
अंक 3 बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 3 है या पूरे नंबर का जोड़ 3 है तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण शुभ रहेगा. ज्ञान, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है.
7.अंक 4
अंक 4 राहु का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 4 है या पूरे नंबर का जोड़ है तो यह अंक अप्रत्याशित परिवर्तन, स्थिरता और व्यावहारिकता ला सकता है.
8.अंक 5
अंक 5 बुध का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 5 है या पूरे नंबर का जोड़ है तो बुध के प्रभाव के कारण संचार, व्यापार और त्वरित निर्णय के लिए अनुकूल.
9.अंक 6
अंक 6 शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 6 है या पूरे नंबर का जोड़ है तो यह अंक प्रेम, सद्भाव, विलासितापूर्ण जीवन और सौंदर्य को आकर्षित करता है.
10.अंक 7
अंक 7 केतु का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 7 है या पूरे नंबर का जोड़ है तो केतु ग्रह के प्रभाव के कारण यह आध्यात्मिकता, गहन विचार और रहस्यमय अनुभवों के लिए अच्छा है.
11.अंक 8
अंक 8 शनि का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 8 है या पूरे नंबर का जोड़ है तो शनि के प्रभाव में, यह अनुशासन, दृढ़ता, न्याय और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक है.
12.अंक 9
अंक 9 मंगल का प्रतिनिधित्व करता है. अगर आपके मोबाइल नंबर का आखिरी डिजिट 9 है या पूरे नंबर का जोड़ है तो मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण साहस, शक्ति, नेतृत्व और करुणा लाता है.
13.मोबाइल नंबर का योग आपके लिए कौन सी ग्रह ऊर्जा और गुण लेकर आता है
इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके मोबाइल नंबर का योग आपके लिए कौन सी ग्रह ऊर्जा और गुण लेकर आता है. अंकशास्त्रियों का मानना है कि आपके जीवन के लक्ष्यों के आधार पर, इन अंकों का चुनाव आपकी सफलता में योगदान दे सकता है.