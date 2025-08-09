Numerology: आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट बता देगा आप सफल होंगे या असफल, फोन नंबर से जानें कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी?

1 . मोबाइल नंबर का योग बता देगा शुभ-अशुभ डिजिट

1

अंक ज्योतिष के अनुसार मोबाइल नंबर आपके भाग्य और दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है क्योंकि हर अंक की एक अलग शक्ति होती है. कोई अंक शुभ तो कोई अंक आपके मूलांक के अनुसार अशुभ हो सकता है. तो चलिए जानें 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कौन सा नंबर शुभ है और कौन सा अशुभ. आप अपने मोबाइल नंबर का योग निकालकर जान सकते हैं कि वह आपके लिए शुभ है या अशुभ.