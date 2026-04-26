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Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

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Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

क्या आपको भी ये जानना है कि आपकी शादी अपनी मर्जी यानी लव मैरिज होगी या परिवार की मर्जी से अरेंज? तो आसानी से आप अपने जन्मतिथि से इस जान सकते हैं. अंक शास्त्र के अनुसार चलिए जानते हैं किन लोगों की लव मैरिज की चांस सबसे ज्यादा होती है.

ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 10:59 AM IST

1. हर मूलांक की अपनी एक अलग रिलेशनशिप एनर्जी होती है

हर मूलांक की अपनी एक अलग रिलेशनशिप एनर्जी होती है
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क्या सिर्फ आपकी जन्मतिथि तय कर सकती है कि शादी लव होगी या अरेंज? न्यूमेरोलॉजी में माना जाता है कि हर मूलांक की अपनी एक अलग रिलेशनशिप एनर्जी होती है. इसी एनर्जी के आधार पर लोगों के रिश्तों का झुकाव समझाने की कोशिश की जाती है. (फोटो एआई)
 

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2.मूलांक और रिश्तों की दिशा कैसे तय मानी जाती है?

मूलांक और रिश्तों की दिशा कैसे तय मानी जाती है?
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर मूलांक निकाला जाता है. यह मूलांक व्यक्ति की सोच, भावनाओं और फैसले लेने के तरीके को दर्शाता है. इसी आधार पर यह माना जाता है कि कौन लव रिलेशन की तरफ ज्यादा झुकता है और कौन पारिवारिक फैसलों को प्राथमिकता देता है. (फोटो एआई)

3.किन मूलांक वालों में लव मैरिज का झुकाव माना जाता है?

किन मूलांक वालों में लव मैरिज का झुकाव माना जाता है?
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र सोच और भावनात्मक निर्णय के लिए जाने जाते हैं. ऐसे लोग अपने जीवन साथी का चुनाव खुद करना पसंद करते हैं. इनमें 1, 4, 5 और 7 मूलांक को अक्सर लव मैरिज की ओर झुकाव वाला माना जाता है. कहा जाता है कि ये लोग रिश्तों में अपनी पसंद और भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं. (फोटो एआई)
 

4.किन मूलांक वालों में अरेंज मैरिज का प्रभाव माना जाता है?

किन मूलांक वालों में अरेंज मैरिज का प्रभाव माना जाता है?
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कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं जो परिवार, परंपरा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे लोग रिश्तों में घर की सहमति और सामाजिक संतुलन को अहम मानते हैं. इनमें 2, 3, 6 और 8 मूलांक को अक्सर अरेंज मैरिज की संभावना से जोड़ा जाता है. माना जाता है कि ये लोग सोच-समझकर और परिवार के साथ मिलकर फैसला लेते हैं. (फोटो एआई)
 

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5.न्यूमेरोलॉजी ऐसा क्यों मानती है?

न्यूमेरोलॉजी ऐसा क्यों मानती है?
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न्यूमेरोलॉजिस्ट का मानना है कि हर अंक की अपनी ऊर्जा होती है. कुछ अंक भावनात्मक और स्वतंत्र स्वभाव दिखाते हैं, जबकि कुछ स्थिरता और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं. इसी फर्क के आधार पर रिश्तों के पैटर्न समझाए जाते हैं. (फोटो एआई)
 

6.असल जीवन में इसका क्या मतलब निकलता है?

असल जीवन में इसका क्या मतलब निकलता है?
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यह सिद्धांत लोगों को अपने स्वभाव और रिलेशनशिप स्टाइल को समझने का एक तरीका देता है, हालांकि असली रिश्ते हमेशा परिस्थिति, समझ और आपसी भरोसे पर निर्भर करते हैं. मूलांक सिर्फ एक संकेत माना जाता है, फैसला नहीं. (फोटो एआई)

7.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर मूलांक का रिश्ता बनाने का तरीका अलग होता है. कहीं दिल की सुनने वाले आगे बढ़ते हैं, तो कहीं परिवार की सहमति सबसे अहम होती है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा व्यक्ति और उसकी जिंदगी की परिस्थितियां ही तय करती हैं. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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