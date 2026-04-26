Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न

7 . ये बात समझ लें

7

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर मूलांक का रिश्ता बनाने का तरीका अलग होता है. कहीं दिल की सुनने वाले आगे बढ़ते हैं, तो कहीं परिवार की सहमति सबसे अहम होती है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा व्यक्ति और उसकी जिंदगी की परिस्थितियां ही तय करती हैं. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.