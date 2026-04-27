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Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच

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Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच

क्या कभी किसी से मिलते ही ऐसा लगा कि यह रिश्ता नया नहीं है? जैसे पहले भी कहीं जुड़ाव रहा हो. न्यूमेरोलॉजी और ज्योतिष में इसे यूं ही संयोग नहीं माना जाता. यहां इसे कार्मिक बंधन कहते है, जो कई जन्मों का रिश्ता होता है. अब सवाल है कि किन जन्म तारीख वालों के साथ यह गहरा कनेक्शन बार-बार बनता है और क्यों?

ऋतु सिंह | Apr 27, 2026, 07:08 AM IST

1.कार्मिक बंधन क्या है और क्यों बनता है

कार्मिक बंधन क्या है और क्यों बनता है
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ज्योतिष और न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, हर इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर इस जन्म में आता है. इसी को कार्मिक बंधन कहा जाता है. यह बंधन किसी कर्ज या अधूरे फर्ज की तरह होता है, जिसे पूरा करने के लिए आत्माएं बार-बार मिलती हैं. कभी यह रिश्ता प्यार का होता है, तो कभी संघर्ष का. लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है संतुलन बनाना और अधूरा काम पूरा करना. आम जीवन में इसका असर यह होता है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे लगते हैं, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न हों.आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. चलिए जानें आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. (फोटो एआई)
 

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2.कौन से रिश्ते बार-बार आते हैं?

कौन से रिश्ते बार-बार आते हैं?
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कौन सा रिश्ता आपका इस जन्म में पूर्वजन्म में भी ता इसका पता आप मूलांक के आधार पर लगा सकते हैं. यानी आपके आस-पास, आपके क्लोज रिलेशनशिप या दोस्त-यार कोई भी कार्मिक रिश्ते में आपके साथ बंधा हो सकता है. न्यूमेरोलॉजी में जन्म तारीख से निकला मूलांक आपके रिश्तों की दिशा तय करता है. तो चलिए आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ जो बंदा या बंदी है वह पिछले जन्म में भी साथ थे. उनके कर्म-फर्ज और कर्ज इस जन्म में भी साथ चलते हैं. आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. (फोटो एआई)

 


 

3.मूलांक 1, 5 और 7 वाले

मूलांक 1, 5 और 7 वाले
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किसी भी महीने में जन्मे लोग जिनका मूलांक 1, 5 और 7  है , वे वाले लोग अक्सर ऐसे रिश्तों में आते हैं जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. इनके साथ जुड़ने वाले लोग कई जन्मों से इनके मार्गदर्शक या साथी होते हैं. तो आपके जीवन में जो भी ऐसा सदस्य है जो आपको हमेशा बूस्टअप करता है और आपकी सफलता के लिए खड़ा है तो वही इंसान आपका कार्मिक रिश्ते से बंधा संबंध है.  (फोटो एआई)

4.मूलांक 2, 4 और 8

मूलांक 2, 4 और 8
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किसी भी महीने में जन्मे लोग जिनका मूलांक  मूलांक 2, 4 और 8 है तो ऐसे लोगों के जीवन में कार्मिक रिश्ते ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं. इनका सामना अक्सर ऐसे लोगों से होता है जिनके साथ पुराने जन्म का कोई अधूरा हिसाब जुड़ा होता है. यानी जो भी इस जन्म में आपको हर कदम पर चुनौती दे रहा है, या आपके जीवन में रुकावटें, षड्यंत्र के बीज बोता है, वह आपका पिछले जन्म का कार्मिक बंधन है. इस जन्म में आपसे तब तक वो जुड़ा रहेगा जब तक वह आपसे पूरा हिसाब न वसूल ले. (फोटो एआई)

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5.मूलांक 3, 6 और 9

मूलांक 3, 6 और 9
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मूलांक 3, 6 और 9 वाले लोग प्रेम और भावनात्मक रिश्तों में गहराई से जुड़े होते हैं. इनके जीवन में एक ऐसा रिश्ता जरूर आता है जो हर जन्म में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है. अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो बिना वजह आपसे लगाव महूसस करते हैं या आपके लिए हमेशा भला सोचते और करते हैं तो आपके जीवन में पिछले जन्म का यही कार्मिक बंधन है . (फोटो एआई)
 

6.हर जन्म में साथ आने वाले दो खास रिश्ते

हर जन्म में साथ आने वाले दो खास रिश्ते
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ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति के जीवन में दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो बार-बार जन्म लेकर आते हैं. पहला रिश्ता होता है अधूरे कर्ज का, जहां पिछले जन्म की कोई गलती या वादा पूरा करना होता है. दूसरा रिश्ता होता है आत्मिक जुड़ाव का, जहां दो लोग बिना किसी स्वार्थ के एक-दूसरे का साथ निभाते हैं. ये दोनों रिश्ते कभी दोस्त, कभी जीवनसाथी, तो कभी परिवार के रूप में सामने आ सकते हैं. आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. (फोटो एआई)

7.छिपा हुआ पहलू जो कम लोग समझते हैं

छिपा हुआ पहलू जो कम लोग समझते हैं
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अक्सर लोग कार्मिक रिश्तों को सिर्फ प्रेम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका असली मतलब सीख और विकास से है. कुछ रिश्ते आपको तोड़ते नहीं, बल्कि आपको बदलते हैं. यही कारण है कि कई बार हम उन लोगों से भी जुड़े रहते हैं जो हमें मुश्किल में डालते हैं, क्योंकि आत्मा उस अनुभव से कुछ सीखना चाहती है. आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. (फोटो एआई)
 

8.आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है

आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है
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अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता बार-बार बनता और टूटता है, या बहुत गहराई से जुड़ा महसूस होता है, तो यह कार्मिक हो सकता है. ऐसे रिश्तों को समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी असर डालते हैं. इन रिश्तों से भागने के बजाय उन्हें समझना और उनसे सीख लेना ही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है. आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. (फोटो एआई)

9.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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जन्म तारीख और मूलांक सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि आपके जीवन की कहानी के संकेत होते हैं. कार्मिक रिश्ते यह बताते हैं कि हर मुलाकात का एक कारण होता है और हर रिश्ता कुछ सिखाने आता है. जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं, उनके लिए रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का जरिया बन जाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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