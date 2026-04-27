Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच

1 . कार्मिक बंधन क्या है और क्यों बनता है

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ज्योतिष और न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, हर इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर इस जन्म में आता है. इसी को कार्मिक बंधन कहा जाता है. यह बंधन किसी कर्ज या अधूरे फर्ज की तरह होता है, जिसे पूरा करने के लिए आत्माएं बार-बार मिलती हैं. कभी यह रिश्ता प्यार का होता है, तो कभी संघर्ष का. लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है संतुलन बनाना और अधूरा काम पूरा करना. आम जीवन में इसका असर यह होता है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे लगते हैं, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न हों.आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. चलिए जानें आपका मूलांक बता देगा कौन सा साथी या रिश्तेदार आपके पूर्वजन्म में भी साथ था. (फोटो एआई)

