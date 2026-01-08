Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 08, 2026, 07:29 AM IST
1.शादी में आ रही बाधाएं
रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है या फिर रिश्ता बनकर टूट जाता है तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है. उधर उम्र बढ़ने के साथ ही यह तनाव और बढ़ने लगता है. ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह में अड़चनों से परेशान हैं तो खरमास के बीच ये कुछ उपाय कर सकते हैं. ये उपाय 14 जनवरी से पहले कर लें. इससे शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी.
2.क्या है खरमास
ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्यदेव के धनु या मीन राशि में गोचर करने पर खरमास की शुरुआत होती है. इस समय में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान हैं. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसी के बाद खरमास की समाप्ति के साथ ही मांगलिक कार्य होंगे, वहीं आपको बता दें कि खरमास का यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शुभ माना गया है
3.विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए करें ये उपाय
अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है. कोई अच्छा लड़की या लड़की नहीं मिल पा रही है. तो खरमास के बीच हर दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना शुरू कर दें.इस दौरान मन को शांत रखें. साथ ही विवाह से जुड़ी अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें. ऐसा करने से जल्द ही शादी के योग बनते हैं.
4.ऐसे बनेंगे विवाह के योग
खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. इस दौरान भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और नारियल अर्पित करें. हर दिन "ॐ श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ॐ नमः" मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें. इससे कुंडली में विवाह के योग मजबूत होते हैं. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
5.दान-पुण्य करना होता है शुभ
हिंदू धर्म में दान पुण्य करना सबसे ज्यादा शुभ और फलदायक माना जाता है. इसमें खरमास के बीच दान का विशेष महत्व होता है. अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो खरमास के दिनों में नियमित रूप से अनाज, कपड़े और धन का दान करें. ऐसा करने आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है.
6.सकारात्मक विचारों से मिलेगा लाभ
घर में हर दिन दीपक जरूर जलाएं. इसके साथ ही धूप अगरबत्ती करके भगवान से प्रार्थना करें. पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें. विश्वास रखें कि सही समय आने पर विवाह जरूर होगा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
