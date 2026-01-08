Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

1 . शादी में आ रही बाधाएं

1

रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है या फिर रिश्ता बनकर टूट जाता है तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है. उधर उम्र बढ़ने के साथ ही यह तनाव और बढ़ने लगता है. ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह में अड़चनों से परेशान हैं तो खरमास के बीच ये कुछ उपाय कर सकते हैं. ये उपाय 14 जनवरी से पहले कर लें. इससे शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी.