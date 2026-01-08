FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ी डील! JF-17 लड़ाकू विमान खरीदेगा Bangladesh, जानें भारत पर इसका क्या होगा असर?

Weather Update: आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल 

आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

HomePhotos

धर्म

Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

बेटी या बेटी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही माता पिता उनकी शादी का विचार कर लेते हैं. इसमें कई बार युवक व युवती की सहमति जताने पर भी उनके विवाह अड़चने आती है. किसी को सही लड़का नहीं मिलता तो किसी को लड़की. कई बार दोनों का मैच होने पर दूसरी अड़चने आने लगती हैं.

नितिन शर्मा | Jan 08, 2026, 07:29 AM IST

1.शादी में आ रही बाधाएं

शादी में आ रही बाधाएं
1

रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है या फिर रिश्ता बनकर टूट जाता है तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है. उधर उम्र बढ़ने के साथ ही यह तनाव और बढ़ने लगता है. ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह में अड़चनों से परेशान हैं तो खरमास के बीच ये कुछ उपाय कर सकते हैं. ये उपाय 14 जनवरी से पहले कर लें. इससे शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी.

Advertisement

2.क्या है खरमास

क्या है खरमास
2

ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्यदेव के धनु या मीन राशि में गोचर करने पर खरमास की शुरुआत होती है. इस समय में सूर्यदेव धनु राशि में​ विराजमान हैं. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसी के बाद खरमास की समाप्ति के साथ ही मांगलिक कार्य होंगे, वहीं आपको बता दें कि खरमास का यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शुभ माना गया है

3.विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए करें ये उपाय

विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए करें ये उपाय
3

अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है. कोई अच्छा लड़की या लड़की नहीं मिल पा रही है. तो खरमास के बीच हर दिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना शुरू कर दें.इस दौरान मन को शांत रखें. साथ ही विवाह से जुड़ी अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें. ऐसा करने से जल्द ही शादी के योग बनते हैं.

4.ऐसे बनेंगे विवाह के योग

ऐसे बनेंगे विवाह के योग
4

खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ होता है. इस दौरान भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और नारियल अर्पित करें. हर दिन "ॐ श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ॐ नमः" मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें. इससे कुंडली में विवाह के योग मजबूत होते हैं. विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.

TRENDING NOW

5.दान-पुण्य करना होता है शुभ

दान-पुण्य करना होता है शुभ
5

हिंदू धर्म में दान पुण्य करना सबसे ज्यादा शुभ और फलदायक माना जाता है. इसमें खरमास के बीच दान का विशेष महत्व होता है. अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो खरमास के दिनों में नियमित रूप से अनाज, कपड़े और धन का दान करें. ऐसा करने आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

6.सकारात्मक विचारों से मिलेगा लाभ

सकारात्मक विचारों से मिलेगा लाभ
6

घर में हर दिन दीपक जरूर जलाएं. इसके साथ ही धूप अगरबत्ती करके भगवान से प्रार्थना करें. पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें. विश्वास रखें कि सही समय आने पर विवाह जरूर होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement