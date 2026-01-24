FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gujarat Accident: गुजरात के बनासकांठा में ट्रक-कार की भिड़ंत, चीख-पुकार के बीच 6 लोगों ने तोड़ा दम

Delhi-Ncr Weather: बर्फबारी, शीतलहर और बारिश की चपेट में उत्तर भारत; दिल्ली से लेकर यूपी तक कंपकंपी

'ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था...' नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आखिर क्यों छोड़ा कांग्रेस का 'हाथ'?

इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी

केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

धर्म

धर्म

Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी

ketu gochar ka prabhav: आज सुबह केतु का गोचर होते ही 5 राशियों के लिए गोल्डन डोर खुल गया है. इन 5 राशियों के हाथ में केतु ने जादुई छड़ी पकड़ा दी है. अब ये जिस चीज पर ये छड़ी चलाएंगे उनकी हो जाएगी. चलिए जानें वो 5 लकी राशियां कौन सी हैं?

ऋतु सिंह | Jan 24, 2026, 08:35 PM IST

1. केतु का गोचर सभी राशियों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेगा

केतु का गोचर सभी राशियों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेगा
1

केतु का गोचर आज यानी रविवार, 25 जनवरी 2026 की सुबह ही हो गया है. और ये गोचर सभी राशियों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेगा लेकिन कुछ राशियों के लिए ये जहां बड़े बदलाव ले कर आएगा, वहीं कुछ के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली भी हैं. 
 

2.केतु को रहस्य, कर्म, अचानक परिवर्तन और आध्यात्मिक शक्ति का कारक

केतु को रहस्य, कर्म, अचानक परिवर्तन और आध्यात्मिक शक्ति का कारक
2

ज्योतिष में केतु को रहस्य, कर्म, अचानक परिवर्तन और आध्यात्मिक शक्ति का कारक माना जाता है. जब यही केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करता है तो इसका असर केवल डिटैचमैंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कुछ राशियों के लिए इच्छाओं की पूर्ति और अप्रत्याशित सफलता का का कारक भी बन जाता है. यह गोचर खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो सुख, प्रेम, ऐश्वर्य, कला और धन का प्रतीक है.
 

3.केतु और शुक्र का यह योग क्या खास बना रहा है?

केतु और शुक्र का यह योग क्या खास बना रहा है?
3

केतु जहां कर्मों का हिसाब खोलता और लोगों को मन में ये बात भरता है कि सब क्षणिक है और इसका मोह-माया करना दुख और दर्द को बढ़ाना है, वहीं शुक्र इच्छाओं की पूर्ति करता है. प्रथम चरण होने के कारण इसका प्रभाव तेज़, त्वरित और अचानक दिखाई देता है. ऐसे में कुछ राशियों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनके हाथ में “सोने की जादुई छड़ी” आ गई है जिससे वो जो चाहें वो पूरा करते जा रहे हैं. असल में ये सोच मन की इच्छाओं की पूर्ति के कारण आती है. तो चलिए जानते हैं मार्च तक केतु और शुक्र किन राशियों के लिए सुनहरे द्वार खोल दिए हैं.
 

4.सिंह राशि

सिंह राशि
4

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और पब्लिक इमेज में बड़ा बदलाव ला सकता है. रुके हुए प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या अचानक पहचान मिलने के योग बनते हैं. मार्च तक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य की दिशा बदल दे.
 

5.तुला राशि

तुला राशि
5

शुक्र की राशि होने के कारण तुला वालों पर यह गोचर बेहद शुभ असर डालता है. पैसा, प्रेम और साझेदारी तीनों क्षेत्रों में लाभ संभव है. जो रिश्ते लंबे समय से उलझे थे, उनमें स्पष्टता आएगी. विवाह या कमिटमेंट की बात आगे बढ़ सकती है.
 

6.वृषभ राशि

वृषभ राशि
6

वृषभ राशि के लिए यह गोचर धन और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. अचानक धन लाभ, पुराने निवेश से फायदा या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं. करियर में दिशा बदलने का निर्णय सही साबित हो सकता है.
 

7.धनु राशि

धनु राशि
7

धनु राशि वालों के लिए केतु यह संदेश ला रहा है कि मेहनत का फल अब दिखेगा. विदेश, शिक्षा, मीडिया या कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है. मार्च तक कोई बड़ा ब्रेक मिलने के योग हैं.
 

8.प्यार, संबंध और निजी जीवन पर असर

प्यार, संबंध और निजी जीवन पर असर
8

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रेम और आकर्षण से जुड़ा है. केतु यहां आकर पुराने रिश्तों का सच सामने लाता है. जो रिश्ते कर्मिक हैं, वे गहरे होंगे और जो बोझ बन चुके हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी. यह गोचर भावनात्मक सफाई का काम करता है.

9.सफलता का असली मंत्र

सफलता का असली मंत्र
9

केतु का यह गोचर तभी “जादुई” साबित होता है जब व्यक्ति लालच नहीं, स्पष्टता के साथ निर्णय ले. जो लोग अपने टैलेंट, सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए मार्च तक रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

