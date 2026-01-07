FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली- तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई थी, मस्जिद टूटने की गलत अफवाह फैलाई गई थी, शख्स ने कहा- मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, सभी लोग मस्जिद के पास आओ, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचे, शख्स बोला- दुकानें बंद करके सभी लोग पहुंचो

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो

गलती से भी अगर ये नंबर मोबाइल से किया डायल तो बैंक अकाउंट हो जाएगा साफ, जान लें कौन से हैं ये नंबर

हड्डियों के साथ पसली टूटती तो है पर क्या आप जानते हैं कि ये शरीर में कहां होती है?

मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

40 करोड़ का बजट और 28 करोड़ की कमाई, फ्लॉप होने के बाद भी OTT पर 'धुरंधर' की तरह छाई यामी गौतम की यह फिल्म

धर्म

Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही समय समय पर ग्रहों का फेरबदल जारी है. इसबीच जनवरी के आखिरी में केतु को एक रहस्यमय और प्रभावशाली ग्रह माना गया है. इसका गोचर देश दुनिया समेत सभी राशियों के जातकों को प्रभावित करेगा. इनमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिसके जातकों की किस्मत चमक जाएगी.

नितिन शर्मा | Jan 07, 2026, 10:10 AM IST

1.केतु ग्रह का गोचर

केतु ग्रह का गोचर
1

केतु को मायावी ग्रह माना गया है. अब यह ग्रह गोचर करने जा रहा है. यह ग्रह जनवरी 2026 के आखिरी में बदलाव करेगा. इसका प्रभाव सभी राशियों पड़ेगा. इसमें कुछ राशियों के जीवन में अप्रत्याशित सफलता और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है. इन्हें इनकम में बढ़ोतरी से लेकर मानसिक संतुलन बना रहेगा. 

2.यह है केतु गोचर 2026 का ज्योतिषीय महत्व

यह है केतु गोचर 2026 का ज्योतिषीय महत्व
2

ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह माना गया है. इसका प्रभाव गहराई से देखने पर मिलता है. इस बार केतु ग्रह 25 जनवरी 2026 को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पद से निकलकर प्रथम पद में प्रवेश करेंगे. इस पद में केतु का स्वभाव कम अशुभ और ज्यादा फलदायी माना जाता है. आइए जानते हैं यह किनके लिए रहेगा बेहद शुभ और फलदायक.

3.मेष राशि

मेष राशि
3

मेष राशि वालों के लिए केतु का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. इससे मेष राशि वालों के करियर में सफलता और तरक्की प्राप्त होगी. पदोन्नति के योग बन सकते हैं. निवेश या नए व्यवसाय से लाभ मिलने की संभावना है. वहीं पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. पुराने विवादों सुलझ सकते हैं. 

4.कन्या राशि

कन्या राशि
4

केतु के गोचर से कन्या राशि के जातकों को धन लाभ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में नये अवसर सामने आएंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. नौकरी और व्यापार में नये अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से फायदा होने के योग हैं. मानसिक तनाव कम होगा. यह समय आत्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी अनुकूल है.

5.धनु राशि

धनु राशि
5

केतु ग्रह के शुभ प्रभाव आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. इस बीच आपके रुके हुए काम अपने आप बन जाएंगे. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. कामकाज में तेजी आएगी और पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा से शुरू होंगे. रिश्तों में सहयोग बढ़ेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

