Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव

नितिन शर्मा | Jan 07, 2026, 10:10 AM IST
1.केतु ग्रह का गोचर
केतु को मायावी ग्रह माना गया है. अब यह ग्रह गोचर करने जा रहा है. यह ग्रह जनवरी 2026 के आखिरी में बदलाव करेगा. इसका प्रभाव सभी राशियों पड़ेगा. इसमें कुछ राशियों के जीवन में अप्रत्याशित सफलता और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है. इन्हें इनकम में बढ़ोतरी से लेकर मानसिक संतुलन बना रहेगा.
2.यह है केतु गोचर 2026 का ज्योतिषीय महत्व
ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह माना गया है. इसका प्रभाव गहराई से देखने पर मिलता है. इस बार केतु ग्रह 25 जनवरी 2026 को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पद से निकलकर प्रथम पद में प्रवेश करेंगे. इस पद में केतु का स्वभाव कम अशुभ और ज्यादा फलदायी माना जाता है. आइए जानते हैं यह किनके लिए रहेगा बेहद शुभ और फलदायक.
3.मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए केतु का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है. इससे मेष राशि वालों के करियर में सफलता और तरक्की प्राप्त होगी. पदोन्नति के योग बन सकते हैं. निवेश या नए व्यवसाय से लाभ मिलने की संभावना है. वहीं पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. पुराने विवादों सुलझ सकते हैं.
4.कन्या राशि
केतु के गोचर से कन्या राशि के जातकों को धन लाभ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में नये अवसर सामने आएंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. नौकरी और व्यापार में नये अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से फायदा होने के योग हैं. मानसिक तनाव कम होगा. यह समय आत्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी अनुकूल है.
5.धनु राशि
केतु ग्रह के शुभ प्रभाव आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. इस बीच आपके रुके हुए काम अपने आप बन जाएंगे. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. कामकाज में तेजी आएगी और पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा से शुरू होंगे. रिश्तों में सहयोग बढ़ेगा.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
