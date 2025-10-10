Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

काबुल में भारत ने दूतावास खोलने का किया ऐलान, जयशंकर-मुत्ताकी की मुलाकात के बाद बड़ा फैसला
धर्म
कुलदीप पंवार | Oct 10, 2025, 01:08 PM IST
1.हर साल कार्तिक मास में रखा जाता है करवा चौथ का व्रत
करवाचौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है. सुहागिन महिलाएं सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखने के बाद रात में छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं. इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण किया जाता है. ऐसे में महिलाओं को इस दिन सबसे ज्यादा इंतजार चंद्रमा के निकलने का होता है, जो देश के अलग-अलग शहरों में थोड़े-थोड़े अंतराल पर निकलता है.
2.यूपी के प्रमुख शहरों में यह रहेगा चंद्रोदय का समय
उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में किस समय कहां चांद निकलेगा (Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today), इस बारे में चलिए हम आपको बताते हैं. लखनऊ (रात में 8.14 बजे), कानपुर (रात में 8.17 बजे), गोरखपुर (रात में 8.03 बजे), प्रयागराज (रात में 8.14 बजे), अलीगढ़ (रात में 8.22 बजे), आगरा (रात में 8.35 बजे), मथुरा (रात में 8.35 बजे), मेरठ (रात में 8.21 बजे), वाराणसी (रात में 8.09 बजे), अयोध्या (रात में 8.08 बजे), बरेली (रात में 8.16 बजे), मुरादाबाद (रात में 8.17 बजे) में चांद निकलने की संभावना है.
3.दिल्ली-नोएडा में कब निकलेगा चांद
देश की राजधानी दिल्ली में चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 13 मिनट का रहेगा, जबकि नोएडा में भी 8 बजकर 13 मिनट पर ही चांद दिखेगा. गाजियाबाद में 8 बजकर 11 मिनट और गुरुग्राम में रात 8 बजकर 14 मिनट पर चांद दिखने के आसार हैं. यदि बात देहरादून की करें तो रात 8.04 बजे, पटना (रात में 7.48 बजे), मुंबई (रात में 8.55 बजे), कोलकाता (रात में 7.41 बजे), चंडीगढ़ (रात में 8.08 बजे) चांद दिखने के आसार हैं.
4.सोलह शृंगार कर करवा माता की करते हैं पूजा
सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के बाद करवा चौथ की कथा सुनती हैं. महिलाएं सोलह शृंगार करके करवा माता की पूजा करती हैं. सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखा जाता है.
5.करवा चौथ 2025 पूजा का ये है शुभ मुहूर्त
इस बार करवा चौथ पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Puja Muhurat) शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. इस 1 घंटा 14 मिनट की अवधि में पूजा करना शुभ माना गया है.
6.चांद ना दिखें तो कैसे खोलें व्रत
यदि खराब मौसम के कारण चांद दिखाई नहीं देता है तो भी महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं. इसके लिए शास्त्रों में नियम निर्धारित हैं. महिलाओं को चांद नहीं दिखने पर भी तय विधि से चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और उनका स्मरण करके जल का अर्घ्य देना चाहिए. हालांकि यह काम चंद्रोदय का समय होने के बाद सही दिशा में मुंह करके ही करना चाहिए. महिलाएं शिवजी के माथे पर विराजित चंद्रमा के दर्शन करके भी व्रत खोल सकती हैं. घर में यदि शिव प्रतिमा नहीं है तो छत पर एक चौकी पर चावल या शुद्ध आटे से चांद की आकृति बनाकर उसके दर्शन और पूजा करने के बाद भी व्रत खोल सकते हैं.