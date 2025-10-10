Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

6 . चांद ना दिखें तो कैसे खोलें व्रत

यदि खराब मौसम के कारण चांद दिखाई नहीं देता है तो भी महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं. इसके लिए शास्त्रों में नियम निर्धारित हैं. महिलाओं को चांद नहीं दिखने पर भी तय विधि से चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और उनका स्मरण करके जल का अर्घ्य देना चाहिए. हालांकि यह काम चंद्रोदय का समय होने के बाद सही दिशा में मुंह करके ही करना चाहिए. महिलाएं शिवजी के माथे पर विराजित चंद्रमा के दर्शन करके भी व्रत खोल सकती हैं. घर में यदि शिव प्रतिमा नहीं है तो छत पर एक चौकी पर चावल या शुद्ध आटे से चांद की आकृति बनाकर उसके दर्शन और पूजा करने के बाद भी व्रत खोल सकते हैं.