कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी
Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ
कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित
Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!
Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है
Himachal Bus Accident: बिलासपुर हादसे के बाद PM मोदी का ऐलान! मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये
Karwa Chauth: करवा चौथ की रात भयंकर अशुभ योग का खतरा, इस दौरान न करें पूजा, वरना मुसीबत तय
Bharti Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी! पति Harssh Limbachiyaa संग पहाड़ों के बीच फोटो शेयर कर बताई प्रेग्नेंसी
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 08, 2025, 09:02 AM IST
1.सुहाग से संबंधित है करवा चौथ का व्रत
करवा चौथ पर क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं. इसको लेकर महिलाएं खासकर ध्यान रखती हैं. इसकी वजह इस त्योहार का सुहाग से संबंध होना है. इसलिए सुहागिन महिलाओं को इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर किस रंग के सूट या साड़ी नहीं पहननी चाहिए...
2.कुछ रंगों को माना जाता है वर्जित
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ पर महिलाओं के लिए कुछ रंगों को वर्जित माना गया है. ऐसे में सही रंगों का चयन करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है.
3.काला रंग
करवा चौथ पर महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. मान्यता है कि काला रंग अंधकार का कारक है. यह नकारात्मकता का प्रतीक है. इसका संबंध शनिदेव से है. इसलिए करवा चौथ पर इस रंग की साड़ी या सूट पहनने से महिलाओं को बचना चाहिए.
4.सफेद रंग
सफेद रंग उदासी और शांक का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि सुहागिन के श्रृंगार जैसे व्रत त्योहार पर सफेद रंग के कपड़े धारण नहीं करने चाहिए. इसे अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से दांपत्य जीवन में उदासी और संबंधों में दूरी आती है.
5.गहरा नीला रंग
करवा चौथ के दिन गहरे नीले रंग को धारण करने से परहेज करना चाहिए. यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. इसको धारण करना शुभ नहीं माना जाता. यह जीवन में बाधाओं को लाता है.
6.ग्रे रंग
ग्रे या स्लेटी रंग को भी बेहद अशुभ माना गया है. इसकी वजह इस रंगा बेहद गहरा होता है. इसे संतुलनहीनता का प्रतीक माना गया है. करवा चौथ जैसे शुभ अवसर पर इस रंग को पहनने से बचना चाहिए. यह पति पत्नी के जीवन में अस्थिरता और उलझनों को पैदा करता है.
7.भूरा रंग
भूरे रंग का संबंध छाया ग्रह राहु से होता है. ऐसे में करवा चौथ पर भूरे रंग के सूट या साड़ी धारण करने पर इसका सीधा अशुभ प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है. इससे रिश्तों में तनाव आता है और गलतफहमियां पैदा होती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से