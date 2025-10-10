Karwa Chauth Upay: करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास

Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 10, 2025, 12:30 PM IST
1.पति पत्नी में बढ़ता है प्यार
अगर पति पत्नी में विवाद, कलह या मनमुटाव रहता है तो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की रात में इन उपायों को आजमा सकती हैं. ये उपाय पति की लंबी आयु के साथ ही पति पत्नी में प्यार को बढ़ाते हैं. रिश्तों की खटास में मिठास में बदल सकते हैं.
2.करवा चौथ के उपाय
इस साल आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है. आइए जानते हैं करवा चौथ की रात में किए जाने वाले टोटके और कारगर उपाय, जो आपके पति को आपका दीवाना बन बना देंगे.
3.चंद्रमा को अर्घ्य देते समय करें ये टोटका
करवा चौथ की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा दूध व चावल डाल लें. इससे चंद्रमा मजबूत होता. साथ ही पति पत्नी के बीच चल रहा तनाव भी दूर हो जाता है. जैसे जैसे अर्घ्य दें वैसे वैसे 'ॐ सोमाय नमः' या 'ॐ शिवाय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है.
4.माता को चढ़ाएं लाल फूल
करवा चौथ पर मां पार्वती और महादेव की पूजा के साथ ही करवा माता की कथा और आरती की जाती है. रात के समय माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें. इससे जीवन में सुख और प्रेम आता है. वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है. दोनों के बीच दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता है.
5.करवा चौथ पर गणपति की पूजा
करवा चौथ पर रात के समय चंद्रदेव की पूजा से पहले चुपचाप भगवान गणेश जी की उपासना भी करें. गणपति बप्पा को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं. इससे पति का प्यार आपके लिए बढ़ेगा. वहीं पति अगर पत्नी के माथे पर कुमकुम लगाएं तो जीवन की सभी वैवाहिक परेशानियों का अंत हो जाता है.
6.मां पार्वती को सुहाग की सामग्री करें अर्पित
मान्यता है कि करवा चौथ पर माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने के साथ ही सिंदूर, चूड़ियां और बिंदी से लेकर सभी 16 श्रृंगार दान करें. माता रानी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें. इससे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है. पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है.
7.सुहाग की सामग्री करें दान
करवा चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किसी गरीब और जरूरतमंद सुहागिन महिला को 16 श्रृंगार का दान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
