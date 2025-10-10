Karwa Chauth Upay: करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास

3 . चंद्रमा को अर्घ्य देते समय करें ये टोटका

करवा चौथ की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा दूध व चावल ​डाल लें. इससे चंद्रमा मजबूत होता. साथ ही पति पत्नी के बीच चल रहा तनाव भी दूर हो जाता है. जैसे जैसे अर्घ्य दें वैसे वैसे 'ॐ सोमाय नमः' या 'ॐ शिवाय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है.