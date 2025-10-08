Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर राशि के अनुसार पत्नी को दिया ये तोहफा तो रिश्ते में कभी नहीं आएगी दरार, बढ़ेगा प्यार और सम्मान

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 08, 2025, 09:51 AM IST
1.राशि अनुसार गिफ्ट देने से होगा ये लाभ
लेकिन क्या आपको पता है कि आपका गिफ्ट आपके प्यार ही नहीं, रिश्ते पर भी प्रभाव डालता है. ज्योतिष की मानें तो अगर राशि के अनुसार गिफ्ट दिया जाए तो पत्नी के प्रसन्न होने के साथ ही संबंधों में शांति मजबूती और प्यार बढ़ता है. आइए जानते हैं आप राशिअनुसार अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे सकते हैं.
2.मेष राशि और वृषभ राशि
ज्योतिष के अनुसार, करवा चौथ के त्योहार पर मेष राशि वालों को पत्नी को सोने के गहने, तांबे की कोई चीज या फिर मूंगे की अंगूठी देनी चाहिए. इससे रिश्ता मजबूत होगा. वहीं वृषभ राशि के जातकों को लाल रंगी साड़ी या फिर अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम पत्नी को करवा चौथ पर देना चाहिए. इससे प्यार बढ़ेगा.
3.मिथुन और कर्क राशि
मिथुन राशि के जातकों को करवा चौथ पर पत्नी को पीले रंग की साड़ी या कोई भी ड्रेस दिलानी चाहिए. इसके अलावा चांदी से बनी कोई भी चीज गिफ्ट कर सकते हैं. इससे घर में शांति और लाभ आएगा. वहीं कर्क राशि के जातकों को पत्नी को चांदी के गहने या मोती जड़ी अंगूठी गिफ्ट करनी चाहिए.
4.सिंह और कन्या राशि
करवा चौथ पर सिंह राशि वालों को पत्नी को गोल्डन रंग की कोई भी ड्रेस और केसरिया रंग का कोई सामान गिफ्ट करना चाहिए. इससे संबंधों में स्थिरता आएगी और गहरें होंगे. वहीं कन्या राशि वालों को हरे रंग की साड़ी व श्रृंगार का सामान पत्नी को देना चाहिए. इससे रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी.
5.तुला और वृश्चिक राशि
तुला राशि के लोगों को करवा चौथ पर पत्नी को गुलाबी रंग की साड़ी, हैड बैग या लिप्सटिक गिफ्ट करनी चाहिए. इससे दोनों के बची प्यार बढ़ेगा. वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को पत्नी को लाल रंग की साड़ी या तांबे के सिक्के गिफ्ट करने चाहिए. इससे गलतफहमियां दूर होती हैं.
6.धनु और मकर राशि
धनु राशि के जातकों को करवा चौथ पर पत्नी को पीले रंग के कपड़े या फिर चंदन गिफ्ट करना चाहिए. इससे पारिवारिक कलह दूर होती है. वहीं मकर राशि वालों को पत्नी को नीली साड़ी या चांदी की पायल गिफ्ट करनी चाहिए. इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है.
7.कुंभ और मीन राशि
करवा चौथ पर कुंभ राशि के जातकों को पत्नी को नीले रंग का कोई सामान गिफ्ट करना चाहिए. इससे पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आएगी.वहीं मीन राशि के जातकों को पत्नी को पीले रंगी साड़ी या कोई भी ड्रेस गिफ्ट करने से तनाव दूर होगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
