Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

6 . गाय को खिलाएं रोटी

कार्तिक माह में शांत रहकर भजन और चिंतन करें. इससे भगवद कृपा प्राप्त होती है. साथ ही इस महीने में गाय को रोटी जरूर खिलाएं. इससे श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

