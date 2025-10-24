असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर
IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास
Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर
मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू
हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 24, 2025, 03:00 PM IST
1.कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में करें स्नान
कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बेहद शुभ होता है. इसके साथ ही भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें. इसके बाद तुलसी जी की कम से कम 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए. इससे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं.
2.तुलसी पूजा
कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने का बड़ा महत्व है. इसकी वजह तुलसी जी का श्रीहरि को बेहद प्रिय होना है. इस माह में तुलसी जी पर दीपक जलाने के साथ ही उनकी सेवा भी करनी चाहिए.
3.ठाकुर जी को दीपदान
कार्तिक माह में ठाकुर जी को दीपदान करना बेहद शुभ होता है. तुलसी जी की आरती करने के साथ ही दीपदान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं. इच्छाओं की पूर्ति करते हैं.
4.पठन पाठन
कार्तिक माह के दौरान वैष्णव ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए. पठन-पाठन करने के साथ इसको सुनना भी बेहद फलदायक होता है.
5.बांके बिहारी के दर्शन
कार्तिक माह में वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के साथ ही गोवर्धन की परिक्रमा करना बेहद शुभ होता है. इससे भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. भक्तों के हर दर्द दुख दूर हो जाते हैं.
6.गाय को खिलाएं रोटी
कार्तिक माह में शांत रहकर भजन और चिंतन करें. इससे भगवद कृपा प्राप्त होती है. साथ ही इस महीने में गाय को रोटी जरूर खिलाएं. इससे श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से