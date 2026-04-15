Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न

4 . हरा रंग के कपड़े पहनें

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बुधवार को दिन गणेश जी को समर्पित है. वहीं ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह को हरा रंग बेहद प्रिय है. यह ज्ञान, बुद्धि, व्यापार में वृद्धि दिलाते हैं. वहीं अगर व्यक्ति बुध की ग्रहदशा या कुंडली में दोष से पीड़ित है तो बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें. इससे बुध का अशुभ प्रभाव कम होता है.

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