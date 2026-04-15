FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे फटाफट करें चेक

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे फटाफट करें चेक

असली हीरो से कितने मेल खाते हैं 'धुरंधर 2' के ये कलाकार? डायरेक्टर ने परफेक्ट कास्टिंग के लिए छान मारा था पूरा देश

असली हीरो से कितने मेल खाते हैं 'धुरंधर 2' के ये कलाकार? डायरेक्टर ने परफेक्ट कास्टिंग के लिए छान मारा था पूरा देश

अक्षय तृतीया ला रहा इन 3 राशियों के लिए ‘स्वर्णिम समय’, 19 अप्रैल दोपहर 12:32 अचानक होगा भाग्योदय

अक्षय तृतीया ला रहा इन 3 राशियों के लिए ‘स्वर्णिम समय’, 19 अप्रैल दोपहर 12:32 अचानक होगा भाग्योदय

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न

कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न

तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर

तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर

सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी

सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी

HomePhotos

धर्म

Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न

हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है. ज्योतिष में ऐसा ही संबंध ग्रह और रंगों का माना गया है. हर ग्रह का एक अलग प्रिय रंग होता है. इन्हें उनका स्वामी भी कह सकते हैं. अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष हैं तो आप उस रंग के कपड़े पहनने के साथ ही उपाय कर ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं.

Nitin Sharma | Apr 15, 2026, 03:27 PM IST

1.रंगों का महत्व

रंगों का महत्व
1

रंगों को हमारे जीवन में बड़ा महत्व है. हर रंग अलग अलग ग्रहों प्रिय है. यही वजह है कि ज्योतिष में ग्रहों के दोष और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए सातों दिन ग्रहों के अनुरूप अलग अलग रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं किस ग्रह को कौन सा रंग प्रिय होता है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.कुंडली में चंद्रदोष 

कुंडली में चंद्रदोष 
2

ज्योतिष के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में चंद्रदोष है तो सफेद, क्रीम या हल्का नीला रंग के कपड़े पहनें. इससे दिमाग शांत रहता है. ग्रह दोष का प्रभाव कम होता है. व्यक्ति को मानसिक तनाव से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है.  

(Credit Image AI)

3.लाल रंग के कपड़े पहनें

लाल रंग के कपड़े पहनें
3

मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान जी को समर्पित है. बजरंगबली को लाल, नारंगी और केसरिया रंग बेहद प्रिय है. ऐसे में मंगलदोष होने पर व्यक्ति को लाल, नारंगी और केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए. इससे मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है. 

(Credit Image AI)

4.हरा रंग के कपड़े पहनें

हरा रंग के कपड़े पहनें
4

बुधवार को दिन गणेश जी को समर्पित है. वहीं ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह को हरा रंग बेहद प्रिय है. यह ज्ञान, बुद्धि, व्यापार में वृद्धि दिलाते हैं. वहीं अगर व्यक्ति बुध की ग्रहदशा या कुंडली में दोष से पीड़ित है तो बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें. इससे बुध का अशुभ प्रभाव कम होता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.पीले रंग के कपड़े धारण करें

पीले रंग के कपड़े धारण करें
5

कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हैं तो उनके कुछ उपाय करने के साथ ही प्रिय रंग पीला, सुनहरा या नारंगी रंग के कपड़े धारण करना शुरू करें. गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले रंग के कपड़ों को धारण करें. इससे गुरु अशुभ प्रभाव कम होता है. गुरु की कृपा से सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है. 

(Credit Image AI)

6.गुलाबी या चमकीले रंग के कपड़े करें धारण

गुलाबी या चमकीले रंग के कपड़े करें धारण
6

कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष या अशुभ प्रभाव आने पर सफेद, गुलाबी या फिर चमकीले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें. इसे शुक्र का अशुभ प्रभाव कम होता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होने के साथ ही व्यक्ति को जीवन में लग्जरी, पैसा और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है. 

(Credit Image AI)

7.काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने

काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने
7

अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है तो काला, गहरा, नीला या फिर भूरे रंग के कपड़े पहनें. ऐसा करने से शनिदोष से मुक्ति मिलती है. व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है.

(Credit Image AI)

8.लाल या सुनहरे रंग के कपड़े पहने 

लाल या सुनहरे रंग के कपड़े पहने 
8

अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो व्यक्ति को लाल, नारंगी या सुनहरे रंग के कपड़े धारण करने चाहिए. इससे सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है. व्यक्ति को जीवन में यश, सफलता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है. 

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर
तेल नहीं, इस बिजनेस में है ईरान की सबसे बड़ी कंपनी! प्रोडक्ट इतना जबरदस्त कि आज भी लाइन में लगते हैं अमीर
सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी
सियासत में हिट लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे हैं बिहार के नए-नवेले CM, 'हाफिडिफिट' बोलकर विवादों में आए थे सम्राट चौधरी
9Min 1Sec का वो 50 साल पुराना Romantic Song, जिसे बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता मन; आज भी करोड़ों दिलों पर कर रहा राज
9Min 1Sec का वो 50 साल पुराना Romantic Song, जिसे बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता मन; आज भी करोड़ों दिलों पर कर रहा राज
क्या आपके घर का नंबर आपके लिए भाग्यशाली है? अपने बर्थ डेट से जानें कौन सा अंक आपकी तरक्की के लिए है शुभ
क्या आपके घर का नंबर आपके लिए भाग्यशाली है? अपने बर्थ डेट से जानें कौन सा अंक आपकी तरक्की के लिए है शुभ
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Truth Secrets: झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय
झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय
Surya Gochar 2026: सूर्य का मेष राशि में गोचर खोल देगा इन 4 राशियों की किस्मत का ताला, कदम चूमेगी सफलता
सूर्य का मेष राशि में गोचर खोल देगा इन 4 राशियों की किस्मत का ताला, कदम चूमेगी सफलता
Kedarnath Yatra 2026: बैशाखी पर गौरीकुंड में खुले गौरीमाई के कपाट, अगले हफ्ते से कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन
बैशाखी पर गौरीकुंड में खुले गौरीमाई के कपाट, अगले हफ्ते से कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन
Solar New Year 2026: सूर्य गोचर के साथ ही बढ़ेगी ऊर्जा, मेष संक्रांति पर ये काम करने से जीवन में खुलेंगे सुख समृद्धि के रास्ते
सूर्य गोचर के साथ ही बढ़ेगी ऊर्जा, मेष संक्रांति पर ये काम करने से जीवन में खुलेंगे सुख समृद्धि के रास्ते
Numerology: अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं इस मूलांक के लोग, इन करियर में खूब कमाते हैं नाम और शोहरत
Numerology: अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं इस मूलांक के लोग, इन करियर में खूब कमाते हैं नाम और शोहरत
MORE
Advertisement