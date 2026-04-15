Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न

धर्म
Nitin Sharma | Apr 15, 2026, 03:27 PM IST
1.रंगों का महत्व
रंगों को हमारे जीवन में बड़ा महत्व है. हर रंग अलग अलग ग्रहों प्रिय है. यही वजह है कि ज्योतिष में ग्रहों के दोष और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए सातों दिन ग्रहों के अनुरूप अलग अलग रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं किस ग्रह को कौन सा रंग प्रिय होता है.
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2.कुंडली में चंद्रदोष
ज्योतिष के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में चंद्रदोष है तो सफेद, क्रीम या हल्का नीला रंग के कपड़े पहनें. इससे दिमाग शांत रहता है. ग्रह दोष का प्रभाव कम होता है. व्यक्ति को मानसिक तनाव से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है.
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3.लाल रंग के कपड़े पहनें
मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान जी को समर्पित है. बजरंगबली को लाल, नारंगी और केसरिया रंग बेहद प्रिय है. ऐसे में मंगलदोष होने पर व्यक्ति को लाल, नारंगी और केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए. इससे मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है.
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4.हरा रंग के कपड़े पहनें
बुधवार को दिन गणेश जी को समर्पित है. वहीं ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह को हरा रंग बेहद प्रिय है. यह ज्ञान, बुद्धि, व्यापार में वृद्धि दिलाते हैं. वहीं अगर व्यक्ति बुध की ग्रहदशा या कुंडली में दोष से पीड़ित है तो बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें. इससे बुध का अशुभ प्रभाव कम होता है.
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5.पीले रंग के कपड़े धारण करें
कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हैं तो उनके कुछ उपाय करने के साथ ही प्रिय रंग पीला, सुनहरा या नारंगी रंग के कपड़े धारण करना शुरू करें. गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले रंग के कपड़ों को धारण करें. इससे गुरु अशुभ प्रभाव कम होता है. गुरु की कृपा से सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है.
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6.गुलाबी या चमकीले रंग के कपड़े करें धारण
कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष या अशुभ प्रभाव आने पर सफेद, गुलाबी या फिर चमकीले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दें. इसे शुक्र का अशुभ प्रभाव कम होता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होने के साथ ही व्यक्ति को जीवन में लग्जरी, पैसा और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है.
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7.काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने
अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है तो काला, गहरा, नीला या फिर भूरे रंग के कपड़े पहनें. ऐसा करने से शनिदोष से मुक्ति मिलती है. व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है.
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8.लाल या सुनहरे रंग के कपड़े पहने
अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो व्यक्ति को लाल, नारंगी या सुनहरे रंग के कपड़े धारण करने चाहिए. इससे सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है. व्यक्ति को जीवन में यश, सफलता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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