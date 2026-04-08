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Brihaspati Gochar: गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो

गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो

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Brihaspati Gochar: गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो

गुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है और कुछ राशियों के लिए ये बदलाव किसी जैकपॉट के खुलने से कम नहीं होगा. क्योंकि गुरु अपना सबसे अच्छा प्रभाव इन राशियों पर देंगे. इससे इनकी नई नौकरी का ऑफर से लेकर धन-दौलत और रिलेशनिप में चमत्कार देखने को मिलेगा

ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 02:38 PM IST

1.इन राशियों का आ रहा है कमबैक फेज

इन राशियों का आ रहा है कमबैक फेज
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क्या आपको लंबे समय से लग रहा था कि मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा? या पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? ज्योतिष के अनुसार अब यह स्थिति बदल सकती है. बृहस्पति का हालिया गोचर कुछ राशियों के लिए ऐसा समय लेकर आ रहा है, जिसे “कमबैक फेज” या नया स्वर्ण काल कहा जा रहा है. Photo Credit: AI
 

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2.क्यों खास है यह बृहस्पति गोचर?

क्यों खास है यह बृहस्पति गोचर?
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ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, धन और सौभाग्य का कारक माना जाता है. इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में रहकर पुनर्वसु नक्षत्र के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है. “पुनर्वसु” का अर्थ होता है, फिर से प्राप्त होना या खोई हुई चीजों का वापस आना. यही कारण है कि इस गोचर को उन लोगों के लिए खास माना जा रहा है, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए थे या जिनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी.यह बदलाव संकेत देता है कि जो मौके पहले छूट गए थे, वे दोबारा सामने आ सकते हैं. लेकिन यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रतीका मजुमदार से जानें किन 5 राशियों के लिए कैसे बदलेगा समय? Photo Credit: AI

3.मिथुन राशि

मिथुन राशि
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मिथुन राशि के लोगों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास और पहचान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. नौकरी में तरक्की, वेतन वृद्धि या नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बन सकती है. Photo Credit: AI
 

4.कन्या राशि

कन्या राशि
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कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिल सकता है, जबकि व्यापारियों को निवेश का अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है. Photo Credit: AI
 

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5.तुला राशि

तुला राशि
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तुला राशि के लोगों के लिए लंबे समय से देखे गए सपने धीरे-धीरे पूरे होने लग सकते हैं. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है और विदेश से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं. Photo Credit: AI
 

6.धनु राशि

धनु राशि
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धनु राशि के लिए यह गोचर रिश्तों और साझेदारी में सुधार लाने वाला साबित हो सकता है. वैवाहिक जीवन में संतुलन आएगा और बिजनेस पार्टनरशिप में प्रगति देखने को मिल सकती है. Photo Credit: AI
 

7.कुंभ राशि

कुंभ राशि
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कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अचानक लाभ देने वाला हो सकता है. परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. Photo Credit: AI
 

8.किनको मिलेगा इस गोचर से लाभ?

किनको मिलेगा इस गोचर से लाभ?
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अगर इसे सीधे तौर पर समझें, तो यह गोचर उन लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है जो आर्थिक दबाव, कर्ज या करियर की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं. कई लोगों को इस दौरान पुराने कर्ज से छुटकारा मिल सकता है या नई आय के स्रोत खुल सकते हैं.

खासतौर पर जो लोग लेखन, शिक्षा, कम्युनिकेशन या डिजिटल काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है. यानी यह सिर्फ ज्योतिषीय बदलाव नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाला समय हो सकता है. Photo Credit: AI

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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