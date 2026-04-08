Brihaspati Gochar: गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो

2 . क्यों खास है यह बृहस्पति गोचर?

2

ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, धन और सौभाग्य का कारक माना जाता है. इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में रहकर पुनर्वसु नक्षत्र के एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है. “पुनर्वसु” का अर्थ होता है, फिर से प्राप्त होना या खोई हुई चीजों का वापस आना. यही कारण है कि इस गोचर को उन लोगों के लिए खास माना जा रहा है, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए थे या जिनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी.यह बदलाव संकेत देता है कि जो मौके पहले छूट गए थे, वे दोबारा सामने आ सकते हैं. लेकिन यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रतीका मजुमदार से जानें किन 5 राशियों के लिए कैसे बदलेगा समय? Photo Credit: AI