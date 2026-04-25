Numerology: नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस 

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 06:29 AM IST
1.बर्थडेट से कैसे तय होता है करियर का रास्ता?
न्यूमेरोलॉजी के अनुसार आपकी जन्मतिथि को जोड़कर जो एक अंक बनता है, वही आपका मूलांक कहलाता है. यही नंबर आपके स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है. हर नंबर का एक ग्रह स्वामी होता है, जो यह तय करता है कि व्यक्ति स्थिर नौकरी में बेहतर करेगा या जोखिम भरे बिजनेस में. यानी करियर का चुनाव सिर्फ डिग्री या स्किल से नहीं, बल्कि आपके नेचर से भी जुड़ा होता है.तो चलिए जानें कौन सी बर्थडेट वाले बिजनेस और कौन नौकरी में पैसा और सक्सेस दोनों पाते हैं. Photo Credit: AI
2.मूलांक 1
मूलांक 1 (सूर्य) वाले लोग लीडरशिप में मजबूत होते हैं. ये लोग खुद का काम शुरू करें तो जल्दी आगे बढ़ते हैं. स्टार्टअप, मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स जैसे फील्ड इनके लिए बेहतर रहते हैं. Photo Credit: AI
3.मूलांक 2
मूलांक 2 (चंद्रमा) वाले लोग भावुक और टीम प्लेयर होते हैं. ये लोग HR, हेल्थकेयर, टीचिंग जैसी नौकरियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. Photo Credit: AI
4.मूलांक 3
मूलांक 3 (बृहस्पति) वाले लोग निर्णय लेने में माहिर होते हैं. ये लोग एजुकेशन, कंसल्टेंसी या बड़े स्तर के बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं. Photo Credit: AI
5.मूलांक 4
मूलांक 4 (राहु) वालों का दिमाग तकनीकी और अलग सोच वाला होता है. ये लोग IT, रिसर्च या सरकारी नौकरी में अच्छा करते हैं. Photo Credit: AI
6.मूलांक 5
मूलांक 5 (बुध) वालों के पास कम्युनिकेशन स्किल तेज होती है. ट्रेडिंग, मार्केटिंग, मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस इनके लिए फायदेमंद रहता है. Photo Credit: AI
7.मूलांक 6
मूलांक 6 (शुक्र) वाले लोग क्रिएटिव होते हैं. फैशन, डिजाइन, होटल इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट जॉब इनके लिए सही रहती है. Photo Credit: AI
8.मूलांक 7
मूलांक 7 (केतु) वाले लोग गहराई से सोचने वाले होते हैं. रिसर्च, आध्यात्मिक कार्य, एनालिसिस या फ्रीलांस काम इनके लिए बेहतर होता है. Photo Credit: AI
9.मूलांक 8
मूलांक 8 (शनि) वाले लोग धीरे लेकिन स्थिर सफलता पाते हैं. ये लोग रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या लंबे समय वाले बिजनेस में सफल होते हैं. Photo Credit: AI
10.मूलांक 9
मूलांक 9 (मंगल) वाले लोग ऊर्जा से भरे होते हैं. पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स या एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग सफल होते हैं. Photo Credit: AI
11.राशि स्वामी का करियर में क्या रोल है?
न्यूमेरोलॉजी और ज्योतिष का कॉम्बिनेशन यह बताता है कि अगर आपका मूलांक और राशि स्वामी एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो सफलता जल्दी मिलती है. जैसे सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन लीडरशिप को मजबूत करता है, जबकि बुध और शुक्र का मेल बिजनेस और क्रिएटिव फील्ड में ग्रोथ देता है. अगर यह तालमेल सही न हो, तो मेहनत के बावजूद रिजल्ट देर से मिलते हैं. Photo Credit: AI
12.एक जरूरी सच जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है
कई लोग सिर्फ ट्रेंड देखकर करियर चुनते हैं. लेकिन न्यूमेरोलॉजी यह साफ करती है कि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है. अगर आप अपने नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस बढ़ेगा और ग्रोथ धीमी होगी. यानी सही करियर चुनना सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन का भी सवाल है.
नौकरी और बिजनेस में सही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है. अगर आप अपने मूलांक और स्वभाव के हिसाब से फील्ड चुनते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. यह तरीका कोई जादू नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक आसान जरिया है. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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