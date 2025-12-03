Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी

7 . धन संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए

7

एक जायफल को लाल कपड़े में बांध लें. इस थैली को अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां भी आप पैसे रखते हैं, वहां रखें. आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं ताकि आपकी आय का प्रवाह बना रहे. ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक उन्नति होती है और धन संबंधी बाधाएँ दूर होती हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से